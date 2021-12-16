交往5年、結婚7年！卻抓包先生公務機「有在約按摩」人妻崩潰了

▲人妻發現先生也有在「約按摩」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我有點不知所措，也不敢跟別人講……」一位人妻日前在爆料公社APP的《匿名公社》中發文，說她跟老公交往5年、結婚7年，之前就知道先生的朋友會去「按摩」，老公則是堅稱沒有。沒想到近日她卻發現震驚事實，「拿了他的公務機查東西才發現，原來他也有在去，公務機也加了按摩社團」，讓她超崩潰。

這位女網友以「果然男人兩支手機就會搞鬼」為題發文，說她跟另一半交往5年、結婚7年，育有兩個小孩。「之前知道他朋友都會去按摩，口X、S什麼的……他本人是都說沒有」，但人妻最近拿先生公務機查東西時，意外發現先生根本就有去。

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她表示，另一半的公務機有加了按摩社團，在LINE的隱藏聊天室中有很多約按摩的對話，但實際做過哪些項目，並不是很清楚。得知這個震驚的事實，原PO整個很不知所措，不敢跟別人講、也不敢問朋友該怎麼辦，才求救網友「若遇到了會怎麼處理？」

看到貼文後，就有網友紛紛直呼，「這跟他有幾支手機沒有關聯」、「會搞的沒有手機也會搞」、「夫妻倆該不會很久沒好好的相互聊天溝通吧」、「好好的聊一下吧，讓他知道妳已經知道啦！看後續怎麼改善，難不成一輩子當成不知道嗎」、「男人會搞鬼跟手機無關。」