強化高樓火警搶救　台南麻豆戲院綜合大樓首辦封路消防演練

▲台南市消防局第二大隊，在台南麻豆戲院綜合大樓首辦封路消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於彰化市喬友大樓及高雄市鹽埕區城中城大樓火警造成多人傷亡，台南市消防局第二救災救護大隊，21日上午特辦理「高樓老舊複合型建築物火警消防搶救訓練」，這次以麻豆區重要地標「麻豆戲院綜合大樓」作為演練場地。

演訓內容主要針對高樓人員避難疏散、大量傷病患處置與雲梯車救援及無人機運用進行演練，另協助麻豆戲院進行員工自衛消防編組演練，並提醒附近住戶加強用火（電）管理與防範人員縱火等措施。

這次演練場所「麻豆戲院綜合大樓」，鄰近興中路段（文昌路-博愛路）及民權路段（興中路-興南路），上午9時-11時協請麻豆分局進行雙向封閉，這次消防局第二大隊辦理消防搶救演習，首次封路演練，人車多達14輛及50餘名消防員，引發民眾關切及注意，多位民眾表達消防人員需要救災、救護也要演練很辛苦並向消防人員加油打氣。

消防局第二大隊大隊長丁春能表示，面對台積電設廠南科，南科附近城鎮人口日漸增多現象，未來周邊建物居住型態的改變，高樓災害是必須面對的課題，除了平時的防火防災宣導外，更加強同仁對高樓搶救的應變能力，面對未來居住型態的改變，期使全體人員更加熟練搶救技能並能確保本身的安全，也期能使住戶提昇居住之消防安全。

消防局長李明峯表示，目前全市列管約50家老舊複合建築物，也會陸續辦理演練，以確保民眾生命財產安全。