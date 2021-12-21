宜蘭「地王」蟬聯20年！羅東民權路93號　每坪公告現值149.2萬

▲羅東夜市內街角邊間的羅東民權路93號，20年蟬聯宜蘭「地王」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣明（2022）年公告土地現值及公告地價評議作業完成，羅東夜市內街角邊間的羅東民權路93號，20年蟬聯宜蘭「地王」，每坪公告土地現值約149萬2600元。評議作業完成，也顯示，2022年公告土地現值較今（2021）年平均調升0.53％，公告地價較前（2020）年平均調升1.021％。

宜蘭地政處指出，宜縣明（2022）年最高地價區段位於羅東鎮興東路、公園路間民權路兩側的商業區，公告土地現值每平方公尺35萬6000元（每坪約117 萬7000元），所以「地王」就是羅東夜市區內的羅東鎮興東段874地號（民權路93號街角），地王的公告土地現值每平方公尺45萬1500元，每坪149萬2600元。

至於，明（2022）年之所以「公告土地現值」與「公告地價」雙調升，是因宜蘭受到國5及周邊路網交通建設優勢，再加上近來全國整體房貸利率位處歷史低點，且宜蘭持續推動各項公共工程及交通建設等利多因素影響，帶動各地區新建案動能。

更多熱門新聞

►他曾經被稱暖警...宜蘭警誆2老人77萬 貪念換來10年徒刑

►法拉利、BMW停蘇花改觀音隧道路肩 1男站路中跳舞1男錄影

►離譜尻槍俠現身羅東博愛醫院 掛號櫃台前看A片「左手狂滑動