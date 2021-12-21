北宜高鐵選址「無視專業」就定案！前交長轟：把專家當橡皮圖章

▲高鐵將延伸宜蘭。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵延伸宜蘭選址日前終於拍板，決定以新增的第五案為最後確定站址。然而前交通部長陳建宇今日在臉書上質疑，交通部軌道審查委員會並未審議通過北宜高鐵案，甚至連五站址的優缺點都還沒研究，交通部就宣布定案，完全無視專業審查程序，把委員會當橡皮圖章。

高鐵將與台鐵宜蘭新站「平行共構」，該站位在縣政中心以南350公尺，工程經費1880億元。站體類似高鐵左營站與台鐵新左營站共構模式，交通部預計今年底提出綜合規劃報告，明年啟動環評，全案預計最快2025年動工，2036年完工。

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陳建宇在臉書發文批評，交通部在前部長林佳龍在任時期，將「北宜直鐵」變成「北宜高鐵」，直接把「北宜直鐵」綜合規畫變成「北宜高鐵」的綜合規畫，忽略「直鐵」和「高鐵」軌距不同、路廊不同、路缐作調整、環評保護作為也不同，省掉「交通部軌道專案審查委員會」就本案可行性評估的專業審查職責。

▲高鐵宜蘭站選址已定案。（圖／記者李毓康攝）

如今王國材在宜蘭地方派系大佬就「北宜高鐵設站」一變再變的紛擾抗議中，在立院立委高壓下，在兼顧宜蘭溪南、溪北交通及地方發展平衡下，前天立即對外宣布高鐵宜蘭站設站地點就在現在「折衷案」的站址。

陳建宇表示，「北宜高鐵」案在「交通部軌道專案審查委員會」未審議通過前，連這五個設址地點的優劣比較都還沒出來，王國材就以地方（大佬）民意為依歸，是一種完全無視「交通部軌道專案審查委員會」專業審議程序的表現，把委員會當橡皮圖章的一種程序不正義。

陳建宇建議，但願交通部能就「北宜高鐵」的整體綜合規畫提供相當完整的分析資料，以及為何設址在「折衷案」地點會是最佳地點的優勢説明資料，供「委員會」做出最明智的審議，而非形式背書的審查。