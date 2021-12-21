特斯拉維修要63萬！芬蘭車主氣死　綁30kg炸藥直接轟掉Model S

▲卡泰寧在Model S上面綁上30公斤的炸藥。（圖／翻攝自YouTube／Pommijätkät）



記者張方瑀／綜合報導

芬蘭一名Youtuber在2013年購入特斯拉Model S，結果車子今年開始出現錯誤代碼，所以他就將車送回原廠修理，結果一個月後原廠告訴他，必須花2萬歐元換掉整組電池，讓他氣得將車要回來，並在車子綁上30公斤的炸藥，直接將整台車給炸毀。

芬蘭Youtuber卡泰寧（Tuomas Katainen）在2013年買了一輛Model S，而車子的性能在前1500公里都表現得相當不錯，「後來出現錯誤代碼，我就叫了輛拖車把我的車拖到原廠維修站，結果等了將近一個月的時間後，我接到車廠打來的電話說，他們無法維修我的車，只能換掉整個電池組。」而換掉整個電池組的花費高達2萬歐元（約台幣64萬元）。

▲▼Model S瞬間被炸成碎片 。（圖／翻攝自YouTube／Pommijätkät）



卡泰寧覺得這太不合理，所以將車要回來後，決定來執行一場爆破計畫，直接將這台已經沒用的車綁上30公斤的炸藥，直接在人煙稀少的地方炸毀，他甚至做了一個特斯拉執行長馬斯克的假人偶放在前座。

▲他甚至做了一個特斯拉執行長馬斯克的假人偶放在前座。（圖／翻攝自YouTube／Pommijätkät）



卡泰寧說，他想強調的是，車主跟車廠都該注意這種高端電動車在保固期過後的維修成本，尤其特斯拉不允許第三方維修商透過降低成本的方式進行維修。目前這支爆破影片已經有超過91萬人收看，許多人也相當支持他吸引特斯拉原廠注意的做法。

網友紛紛留言力挺表示，「希望特斯拉能看，這麼貴的車壽命卻那麼短，真是個笑話」、「最糟糕的是代理商賣掉後感覺一切都與他們無關了」、「特斯拉真的該想點辦法解決了」、「特斯拉的信徒快來替它辯護吧！」