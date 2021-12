馬斯克今年要繳「超過3063億」天價稅金　打破美史上最高紀錄

▲全球首富馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)

記者吳美依/綜合外電報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)在最新推文中表示,他今年將支付超過110億美元(約新台幣3063億元)的稅金,被認為創下美國國稅局(IRS)的繳款紀錄。此前,他已經行使近1500萬份股票選擇權,並且出售數百萬股,就是為了支付稅收。

《彭博社》、《商業內幕》報導,馬斯克身為電動汽車特斯拉(Tesla)、太空公司SpaceX等多間公司的創辦人兼執行長,被彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaires Index)列為世上最富有的人,淨資產達2430億美元(約新台幣6.77兆元)。外界先前就曾估算,若他行使所有明年過期的股票選擇權,今年將面臨超過100億美元的稅單。

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year