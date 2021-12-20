馬斯克今年要繳「超過3063億」天價稅金　打破美史上最高紀錄

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）在最新推文中表示，他今年將支付超過110億美元（約新台幣3063億元）的稅金，被認為創下美國國稅局（IRS）的繳款紀錄。此前，他已經行使近1500萬份股票選擇權，並且出售數百萬股，就是為了支付稅收。

《彭博社》、《商業內幕》報導，馬斯克身為電動汽車特斯拉（Tesla）、太空公司SpaceX等多間公司的創辦人兼執行長，被彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）列為世上最富有的人，淨資產達2430億美元（約新台幣6.77兆元）。外界先前就曾估算，若他行使所有明年過期的股票選擇權，今年將面臨超過100億美元的稅單。

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

馬斯克本月稍早被《時代》雜誌選為2021年年度風雲人物，卻遭麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）質疑納稅狀況，甚至批評「占大家便宜」。他當時就曾推文透露，自己今年將「比史上任何一位美國人繳納更多稅金。」

馬斯克11月在推特發起投票，詢問網友自己是否該出售10%特斯拉股票，也坦言這是「我能夠繳交個人稅的唯一方式」。最後，在350多萬票數中，57.9%支持出售特斯拉股票，反對票數則佔42.1%。

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