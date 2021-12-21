救災無線電無法群呼挨批做半套　高公局回應了

▲交通部高公局就災無線電遭質疑無法群呼恐不利於救災。示意圖。（圖／記者林悅翻攝）

記者許維寧／台北報導

民進黨籍立委林俊憲日前於立法院交通委員會上表示，稱交通部高公局無線電系統無法群呼，若遇上重大事故恐難以統籌調度。交通委員會要求高公局需完成無線電三區整合並提出規劃報告，高公局則於今天（12/21）表示，高公局災害指揮體系由轄區工務段為現場前進指揮調度單位，各分局建置的無線電均有群呼功能，可完成統一調度。

2010國道三號發生走山事件，當時因通訊中斷，且交通部高公局尚未具備自有專用無線電只能向民間單位求援。立法院交通委員會日前審議明年國道公路建設管理基金預算，提案資料指出，高公局無線電通訊系統今年雖然已完成北、中、南三區建置卻無法互聯，未來若發生緊急事故恐無法連通調度，要求交通部儘速完成無線電整合並於一個月內提出書面報告。

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高公局於今天回應，為了因應國道事故、災害搶救時效性，已設置各分局及工務段分轄區管理，每個工務段管理路段近百公里，救災現場人員、機具均於轄區就近調度、救援。依高公局災害指揮體系由轄區工務段為現場前進指揮調度單位，各分局建置的無線電均有群呼功能，可統一調度。

若需要跨區救援，高公局也表示，可透過無線電直接聯繫跨區派遣窗口交控中心協請調度支援。

高公局也說，無線電設備已經陸續更新成數位無線電系統，各分局均採統一規格，並定期以該無線電辦理災防演練，以符合救災調度運用。立法院交通委員會決議建議高公局提出無線電全區整合後續規劃部分，高公局會再予評估研處。