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做半套？高公局救災無線電無法群呼　立委籲加速整合、提規劃報告

▲▼台中救災人員再添利器，逾1400人將擁有專屬無線電，一旦衝入火場逾時會閃燈示警。（圖／台中消防局提供）

▲交通部高公局自用無線電無法跨區「群呼」，立委要求改進。示意圖，非當事人。（圖／資料照片）

記者許維寧／台北報導

2010國道三號發生走山事件，當時因通訊中斷，且交通部高公局尚未具備自有專用無線電只能向民間單位求援。立法院交通委員會今（12/20）審議明年國道公路建設管理基金預算，提案資料指出，高公局無線電通訊系統今年雖然已完成北、中、南三區建置卻無法互聯，未來若發生緊急事故恐無法連通調度，要求交通部儘速完成無線電整合並於一個月內提出書面報告。

2010年國道三號3K+100處附近發生大規模走山，造成高達33公尺、長200公尺土石淹沒道路面，當時急須聯繫搶救，未料卻因通訊中斷手機無法撥出，且高公局沒有自用無線電系統，只能向民間單位借調相關設備協助救援。後續高公局未能快速完成專用無線電建建置，一直到2018年才動工，並於今年完成北、中、南三區建置。

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但民進黨籍立委林俊憲接受媒體訪問時指出，全台三區的無線電卻無法進行全區互聯，若之後發生重大緊急事故恐無法有效統一調度。交通部轄下相關事業群如高鐵、台鐵，甚至非交通的海巡署等都已經做到專用無線電區域整合，故要求高公局應加速無線電整合腳步，且交通部須於一個月內向立法院交通委員會提出全區整合規劃報告。

該案今日獲得交通委員會通過。高公局說明，2017年時台灣世曦工程顧問公司便建議無線電應分區，目前的高公局自用無線電可以跨區溝通但不可以群體呼叫，未來會參考交通委員會意見，以全區整合方式進行研議。

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