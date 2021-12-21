老虎趴一旁喝水！清潔阿姨超淡定畫面曝光　網傻眼：戰鬥民族日常

▲老虎趴一旁喝水，清潔阿姨超淡定繼續擦洗手台。（圖／翻攝自IG／mihail_tiger）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯男子札列茲基（Mikhail Zaretsky）非常熱愛大型貓科動物，甚至將自己的家改造成庇護所，結果他某天帶著其中一隻老虎外出時，因老虎口渴就讓牠直接在公用廁所的洗手台喝水，沒想到裡面居然有一名清潔阿姨正在打掃，他原先擔心會嚇到人，結果阿姨超級淡定，看了一眼鏡頭後，繼續埋頭清潔。

札列茲基非常熱愛大型貓科動物，而他和妻子尤金尼亞（Eugenia）將自己的家打造成一個庇護所，收留從馬戲團、動物園等各處援救回來的受虐或遭遺棄的大貓，同時他也時常在Instagram分享這些可愛大貓的生活日常。

其中有一段就是他帶著其中一隻老虎Chanelka出門散步時，因為老虎口渴，所以他就帶著老虎直接到公共廁所的洗手台喝水，沒想到一進去就有一名清潔阿姨正在打掃。札列茲基原先怕老虎會嚇到人，但這名清潔阿姨的反應異常淡定，只是轉頭看了一眼老虎跟攝影鏡頭，就直接埋頭繼續打掃，讓他也不經大喊，「我們清潔阿姨有夠冷靜！難道她了解Chanelka的個性嗎？」

這段影片也讓許多網友在底下留言回應，「阿姨果然是很角色」、「不愧是俄羅斯戰鬥民族」、「這畫面真的太酷了」、「歡迎來到俄羅斯的日常」、「請問老虎在俄羅斯是多常見？」

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