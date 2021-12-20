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安倍提醒台灣：俄重兵部署烏克蘭邊界可當借鏡

▲▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本前首相安倍晉三卸任後，仍積極參與推動國際事務。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京19日專電

日本前首相安倍晉三今天在福岡市一場演講會上表示，中國不掩飾侵略台灣的野心。對於俄羅斯重兵部署烏克蘭邊界一事，安倍表示這可作為台灣的借鏡。

日本產經新聞報導，安倍今天在九州「正論」懇談會成立30週年的紀念演講會上以「今後日本該有的姿態」為題發表演說。

安倍表示，中國以巨大化的軍力為背景，對南海、釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）試圖片面改變現狀。中國也不掩飾侵略台灣的野心，增高軍事威脅。

安倍1日接受台灣國策研究院邀請就「新時代台日關係」為題發表演說。他強調，日本無法容許台灣遭武力侵犯，「台灣有事」等同於「日本有事」，也形同「日美同盟」有事。他警告中國國家主席習近平不要「誤入歧途」，「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路」。

為何會做出這項發言，安倍今天在演講會上表示，中國如果侵略台灣，情況有可能發展成日本的「存立危機事態」，這是很嚴重的事，有必要事先明確的說出。

安倍演講時言及俄羅斯重兵部署烏克蘭邊界一事，認為這可作為台灣的借鏡。他說，如果國際社會無法阻止俄羅斯侵略烏克蘭，中國將會如何想？這點有必要做因應。

安倍強調，為了加強美日同盟的連帶感，日本也一定要擁有打擊力才行。

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