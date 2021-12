猴子高處暴摔250狗殘殺奪命　「嫌犯」抓到了！被關進籠下場曝光

記者詹雅婷/綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦村莊傳出猴群殘殺至少250隻狗的事件,村民指,這全是因為前陣子一隻小猴子被狗群殺死所產生的報復行動。目前已有2隻猴子被捕,但依據官員的說法,牠們未來將會被轉移至附近林區放生,並不會被處死。

▲猴子被抓捕之後,關進籠內。(圖/翻攝自YouTube)



綜合新德里電視台等外媒報導,猴群近期只要一見到狗,就會把狗拖到高處,向下重扔奪其性命,光是11月就有至少250隻狗被猴子殺死。村民索納瓦尼(Radhakishan Sonawane)更指出,猴群的攻擊行為已經持續3個月,「小狗在如此高的地方,因為沒有任何食物和水,部分是自然死亡,但有時會從高處墜落,村裡早就有200多隻幼犬沒命。」

▲依據當地流傳的照片,猴子徒手抓住一隻小狗,爬上建築物走在邊緣處。(圖/翻攝自YouTube)

官員薩欽砍德(Sachin Kand)透露,納格普爾森林部門(Nagpur Forest Department)的團隊已經抓捕2隻殺害幼犬的猴子。已知這2隻猴子被抓捕之後,就被關在籠中,未來將會被轉移至附近林區放生,並不會被處死。

儘管先前有部分研究發現,部分猴子會直接或間接有報復行為,但當地的猴子是否真的是因報復殺死狗,目前仍不清楚。

Maharashtra | 2 monkeys involved in the killing of many puppies have been captured by a Nagpur Forest Dept team in Beed, earlier today. Both the monkeys are being shifted to Nagpur to be released in a nearby forest: Sachin Kand, Beed Forest Officer pic.twitter.com/3fBzCj273p