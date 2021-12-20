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今全台有雨連下3天　首波「寒流」恐報到！急凍時間曝

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

▲強冷空氣周末將報到。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

今年入冬首波寒流恐報到，全台急凍！氣象專家吳德榮今天（20日）提醒，周六強冷空氣南下，各國模式最新模擬皆為入冬以來最強的一波，且很接近「寒流」的標準。中央氣象局預報員張承傳表示，今到周三全台有雨，其中周二雨勢最大。

張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周三南方雲系北移影響，今水氣逐漸增多，各地將轉為有局部短暫雨的天氣，雨勢由往南往北出現，上半天是中南部和台東，午後擴及北部及宜蘭、花蓮，各地晚上降雨機率都提高。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周二是水氣最多、雨勢最明顯的時間，各地都有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率；周三降雨逐漸趨緩，但北部和東北部降雨機率仍較高、範圍較廣，其他地區降雨機率降低轉為局部降雨。

張承傳表示，今到周三溫度類似，今東北季風減弱，各地有些涼意，高溫介於22至24度，低溫15至18度；周二有下雨時高溫22至24度，若南部沒下雨時仍有26、27度。

張承傳指出，周四、周五水氣較少，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨；周六冷氣團南下，周日冷氣團影響，迎風面降雨比較多，預估中部以北、東北部低溫11至13度，其他地區14度，花東則是16至19度，由於低溫還再往下修，有可能接近寒流，冷空氣強度仍要持續觀察。

▼吳德榮說，中颱雷伊正在大迴轉並快速減弱，周二將減弱為熱帶低壓。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，中颱雷伊正在大迴轉並快速減弱，周二將減弱為熱帶低壓，無侵台機率；最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今雷伊外圍水氣接近，各地雲層逐漸增厚，降雨範圍亦將擴大，冷空氣續減弱，天氣仍偏涼。

吳德榮分析，周二雷伊殘餘的水氣將帶來大範圍降雨、局部地區有較大雨勢，應注意！天氣濕涼；周三雷伊殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，北台濕涼，其他地區天氣好轉，氣溫回升；周四北部、東半部仍有局部短暫雨，北台濕涼，其他地區多雲時晴。

吳德榮提醒，周五另一波東北季風逐漸增強，北、東轉有雨，背風面穩定；周六強冷空氣南下，氣溫驟降，天氣愈晚愈冷；周日、下周一氣溫降至最低，而這波冷空氣的強度，各國（美、歐、加）模式最新模擬皆為入冬以來最強的一波，跨過「強烈大陸冷氣團」（台北市氣象局測站≦12度）門檻，且很接近寒流標準，不過，終究是7天後的模擬，模式會如何調整？應繼續觀察。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲一圖秒懂未來一週天氣。（圖／氣象局提供）

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