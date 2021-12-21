蔡英文隨扈遭爆被共諜滲透　國防部發聲：不法接觸前已阻斷刺密管道

▲總統蔡英文與隨扈。（資料照／非報導當事人／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

外媒《路透社》報導台灣共諜案，除了謝錫璋外，還包括前總統隨扈孫翰方案、蔡英文總統警衛官王文彥案。對此，國防部21日表示，不法人士接觸官兵初期，就遭檢舉調查，是反情報工作積極表現，並未遭到滲透，強調相關案件都在未產生洩密危害前，阻斷刺密蒐情管道。

路透社以「T-Day：台灣戰役」（T-DAY: The Battle for Taiwan）為題，針對台灣共諜案進行系列報導，其中包括謝錫章過去以香港商人身份到台灣，如今被指控是中國所招募之間諜，以支付高階軍官、眷屬出國旅費，贈送禮品等，成功打進交友圈。此外，一名退休總統府安全官員和總統特勤單位的現役憲兵中校，在今年因為向中國情報機構洩漏有關蔡英文安全機敏資訊而被定罪。

路透社整理台灣過去10年，至少有21位台灣上尉以上的軍官，因為涉嫌協助中國從事間諜活動而被定罪。另外，報導中也提到，台灣許多退役且較為年長的軍官多半支持國民黨，而國民黨在台灣成為民主國家前統治了台灣，現在正與民進黨爭取政權，他們跟北京都有統一夢，所以有些人被邀請到中國，甚至參加中國退將研討會與招待會。

對此，國防部表示，國軍透過多元教育方式宣導與獎勵官兵主動檢舉反映，不法人士在接觸國軍官兵初期，即遭檢舉調查，是一種反情報工作積極的表現，並未遭滲透。

國防部強調，國軍對於可能外洩機密資訊即速採變更手段，並在案件未產生洩密危害前，即阻斷刺密蒐情管道，可有效維護機密安全。

▼總統蔡英文與隨扈。（資料照／非報導當事人／記者林敬旻攝）

