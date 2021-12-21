　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

莫德納證實：第3劑能有效預防Omicron！　中和抗體提高37倍

▲▼莫德納疫苗。（圖／路透）

▲莫德納表示，第3劑疫苗能提高37倍中和抗體。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

新魔王變種病毒Omicron侵襲全球，所有人都在擔憂現有的「完整接種」是否足以抵抗Omicron。莫德納20日表示，如果施打第3劑，且劑量為原本的一半，就能夠提高37倍的中和抗體，使民眾足以對抗傳播速度極高的新變種Omicron。

根據《美聯社》報導，隨著Omicron逐漸入侵各國，專家紛紛呼籲民眾，應該接種第3劑作為加強劑，才能有效提升防護力。莫德納20日表示，比起只接種2劑疫苗，施打第3劑能夠有效提高防護力，增加37倍的中和抗體，以對抗新變種Omicron。

▲▼莫德納疫苗。（圖／路透）

▲莫德納建議免疫系統弱的人，第3劑可以施打全劑量。（圖／路透）

通常第3劑加強劑的劑量為原本的一半，也就是50毫克，不過莫德納也指出，如果第3劑施打的是全劑量，那麼防護效果更強，能夠將抗體水準提高83倍。儘管第3劑施打全劑量很有可能造成更嚴重的副作用，但是對於免疫系統較弱的人，還是建議第3劑施打全劑量。莫德納同時也公布了相關實驗數據，不過尚未經過科學審查。

美國國立衛生研究院（U.S. National Institutes of Health）上周也公布了檢測結果，相關數據的確出現了類似的上升。目前許多現有的證據都證實應該要在符合條件的情況下接種加強劑疫苗。

儘管抗體水準可以預測疫苗預防感染新冠病毒的效果，但是卻也只是免疫系統的一層防禦。另一項研究則表明，人類如果發生突破性感染，疫苗依舊可以幫助其避免引發重症。

 

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
俄國女模來台追夢被嫌　去中國碰到更可怕情況
牡羊蕾神重捶　他喊「只是開胃菜」！金牛王力宏要當心這點
快訊／大安區「某防疫旅館傳清空」？　北市府回應了
章子怡、汪峰突退出共同公司！　網瘋猜2黑幕：出大事了
李靚蕾61hrs「王家內幕全都爆」！　逼出蕾神之槌關鍵曝
王力宏中了！性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純性慾極強」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

媽媽忙著約砲車震！小姊弟遭鎖車外　目睹18禁洩慾場面嚇到狂哭

莫德納證實：第3劑能有效預防Omicron！　中和抗體提高37倍

史上最蠢！軍人在難民營飆車甩尾陷泥濘　出動難民協助引總統震怒

美國首例染Omicron死亡個案！　德州50多歲男「未接種任何疫苗」

台灣與科索沃成立「雙邊國會友好團體」　巴爾幹半島國家首例

快訊／日本時隔2年執行死刑！3囚犯伏法　岸田文雄上任後首次

快訊／拜登與確診幕僚密切接觸　白宮證實：上周共搭空軍一號

加州北部外海6.2強震　舊金山灣區也有感！災後畫面曝

Omicron攻占美國成主流變異株！　新增確診「占70％」超越Delta

颱風肆虐菲律賓增至375死　災區絕望缺食物飲用水

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

孫生媽不認偷輪椅婦錢包盼還公道　怨兒「5天只給1000元」：常吃不飽

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

Sandy金鐘獎獎座差點遭回收：給我留著！　炎亞綸被羨慕拿模範生「拿它變身看看XD」

柯震東選對象「王淨VS.宋芸樺」：各有優點　兩人齊喊「很渣欸」...爆氣：我就花心！

媽媽叫起床去上學！國中生憤怒「縱火燒棉被」住家起火父母送醫

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

媽媽忙著約砲車震！小姊弟遭鎖車外　目睹18禁洩慾場面嚇到狂哭

莫德納證實：第3劑能有效預防Omicron！　中和抗體提高37倍

史上最蠢！軍人在難民營飆車甩尾陷泥濘　出動難民協助引總統震怒

美國首例染Omicron死亡個案！　德州50多歲男「未接種任何疫苗」

台灣與科索沃成立「雙邊國會友好團體」　巴爾幹半島國家首例

快訊／日本時隔2年執行死刑！3囚犯伏法　岸田文雄上任後首次

快訊／拜登與確診幕僚密切接觸　白宮證實：上周共搭空軍一號

加州北部外海6.2強震　舊金山灣區也有感！災後畫面曝

Omicron攻占美國成主流變異株！　新增確診「占70％」超越Delta

颱風肆虐菲律賓增至375死　災區絕望缺食物飲用水

南警連續3年打詐績效奪冠！　交出漂亮成績單讓台南市民有感

與李靚蕾並列「3大女戰神」！她放話決戰：你還算人嗎…送前任進監獄

媽媽忙著約砲車震！小姊弟遭鎖車外　目睹18禁洩慾場面嚇到狂哭

紐約「1效應」溫差飆破10度　窮人住宅區熱爆！30年後更嚴重

招手小虎髮飾Q爆　招財貓也躍上髮際迎新年

爆改「親民版Urus」突破800匹大關　Manhart再次操刀奧迪最強休旅

莫德納證實：第3劑能有效預防Omicron！　中和抗體提高37倍

史上最蠢！軍人在難民營飆車甩尾陷泥濘　出動難民協助引總統震怒

不滿被提分手！恐怖男把女友「打到滿臉血」　還強擄回家拘禁

人口拐賣（下）／《親愛的》迎遅來14年團圓　揭數字背後黑產業鏈

不可以色色！11退休緝毒犬聚會　緊抱後腰「嗨玩疊疊樂」狂扭動

國際熱門新聞

學霸轉戰AV！　10個月海撈4400萬元

王力宏9億贍養費算少　他給1.05兆...前妻變富豪

王力宏疑患性成癮　這些名人全是病友！

猴嬰命喪狗群　猴群反攻「屠殺250狗」

世界最大遊輪48人確診　確診者完整接種率98%

車站柱子發現螃蟹化石　地質專家：5000萬年歷史

譚德塞籲明年終止疫情　要中國積極提供疫源數據

婦人「受困火場」獲救秒消失　鄰居：這棟沒住人

歐盟批准Novavax疫苗　明年一月開始出貨

王毅談2022年「中國外交六大任務」

曼欽倒戈，擋住拜登支出法案通過

星國71人染Omicron　疑有健身房感染群

疫情和拜登支出計畫能否過關堪憂　美股收跌433點

大馬水淹7州　2萬人急撤

更多熱門

相關新聞

美首例Omicron死亡個案　德州男未打疫苗

美首例Omicron死亡個案　德州男未打疫苗

美國疾病預防控制中心（CDC）在20日宣布，Omicron病毒已取代Delta病毒成為美國主要毒株；德州則證實，該州出現全美首例染Omicron病毒死亡病患，死者為50多歲男性，生前並無接種任何疫苗。

拜登與確診幕僚密切接觸　白宮證實

拜登與確診幕僚密切接觸　白宮證實

加州外海6.2強震！　災後畫面曝　

加州外海6.2強震！　災後畫面曝　

Omicron成美國主流變異株！　新增確診占70％

Omicron成美國主流變異株！　新增確診占70％

「最強3劑組合」曝　醫揭這情況可望降級

「最強3劑組合」曝　醫揭這情況可望降級

關鍵字：

新冠肺炎北美要聞世界疫情COVID-19新冠疫苗莫德納疫苗

讀者迴響

熱門新聞

王力宏還有救！資深公關曝「完封李靚蕾神招」

王力宏道歉文抄襲被抓包　當事人回應了

小鬼「華岡5人幫」好友力挺李靚蕾！認識超過10年揭私下面

蕾神效應！下一對明星夫妻被咒「坐等離婚」辣妻回應了

王力宏「請假不成求媽出面」！

哪個名人外遇後成功洗白？鄉民一致點名他

蕾神轟王Gaslighting煤氣燈操縱！醫解釋了

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾最新動向曝光！「沒缺席」閨蜜侯佩岑43歲生日

王力宏教日星變態把妹　他被扒愛過徐若瑄…渣度也爆表

阿姨只穿薄紗SOD！　外送員受驚：我害怕極了

學霸轉戰AV！　10個月海撈4400萬元

王力宏之亂3天誰最衰？網點名她

史上最大共諜案登上國際　路透驚：總統隨扈也遭滲透

吳映潔新髮型太有氣質！　網笑虧「差點認不出」

更多

最夯影音

更多
王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」

王力宏出聲了：沒有對我們婚姻不忠　曝遭勒索近9億...李靚蕾深夜反擊「他有性成癮」
深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

深夜首發聲再遭李靚蕾5點反擊　王力宏「左思右想3天」道歉了！

孫生媽不認偷輪椅婦錢包盼還公道　怨兒「5天只給1000元」：常吃不飽

孫生媽不認偷輪椅婦錢包盼還公道　怨兒「5天只給1000元」：常吃不飽

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

王力宏「左思右想」道歉了！「暫時退出演藝圈」　李靚蕾5點反擊他長文：無論修養或人品都很低劣

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

小S避談王力宏...想邀周杰倫：希望他保持　神預言自己也怕「老公遞離婚協議書」秒改口

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面