歐盟藥品局支持批准Novavax疫苗　為抗疫添生力軍

▲歐盟藥品局支持批准Novavax疫苗。（圖／路透）



中央社布魯塞爾20日綜合外電報導

歐洲聯盟藥品監管當局今天同意18歲以上民眾接種美國藥廠諾瓦瓦克斯（Novavax）推出的COVID-19疫苗。在Omicron變異株肆虐歐洲之際，可望為歐洲地區提供第5款疫苗選項。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）表示，2份大型研究的數據顯示，諾瓦瓦克斯以蛋白質為基礎的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，防護力約有90%。

但歐盟藥品管理局也指出，諾瓦瓦克斯疫苗對於一些「高關注變異株」（variant of concern）如Omicron防護力如何，目前相關資料仍有限。

歐盟藥品管理局說：「經過通盤評估後，我們的人類用藥委員會（CHMP）做出一致結論，認為這支疫苗的數據強健，達到歐盟的效力、安全性和品質標準。」

路透社報導，諾瓦瓦克斯表示，將自1月起對歐盟27國交運疫苗。歐盟監管當局支持的消息傳出後，在美國那斯達克股市掛牌的諾瓦瓦克斯盤前股價應聲大漲約10%。

諾瓦瓦克斯的疫苗品牌名稱是Nuvaxovid，以接種2劑為一個療程。這支疫苗若要在美國獲准接種，可能還得等上一段時間，諾瓦瓦克斯得先解決在當地的製造問題，預期年底才可能遞件。

諾瓦瓦克斯8月和歐盟簽訂最多2億劑的供應合約。一旦疫苗獲得歐盟藥品管理局背書，歐盟執行機關歐盟執行委員會（European Commission）將做出最後決定，通常會與藥品管理局意見相符。

諾瓦瓦克斯的疫苗11月率先在印尼獲得監管核准，目前正在等待日本政府批准，在當地將由武田藥品公司（Takeda Pharmaceutical）負責製造批發。

諾瓦瓦克斯的疫苗在全球約有8個生產地點，包括在全球最大疫苗製造商印度血清研究所（Serum Institute of India）的產線。世界衛生組織（WHO）17日已核准將印度血清研究所生產的諾瓦瓦克斯疫苗版本COVOVAX列入緊急使用名單。

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