　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

洪敏超／撿到的錢不是你的！遺失物據為己有有罰則

▲▼錢,鈔票,紙鈔,千元鈔票。（示意圖／達志影像）

▲基於一時貪心，將遺失物據為己有，就會觸犯《刑法》侵占遺失物。（示意圖／達志影像）

阿葆有一天逛夜市時在路上撿到兩張百元紙鈔，其中一張看起來比較粗糙老舊，另一張比較新，環顧四周發覺四下無人之際，便順手將兩張紙鈔撿拾起來收到口袋裡。之後，阿葆在燒烤攤前點了一些東西來吃，結帳時驚覺身上沒有帶錢，於是就將撿到的兩張百元紙鈔拿去付錢，沒想到店家覺得紙鈔外觀過於粗糙，懷疑可能是假鈔，因此報警處理。經鑑定後，確認兩張紙鈔其中一張確實是偽鈔。這樣的話，阿葆會有什麼法律責任？

日常生活中我們或多或少都有遺失個人物品或撿到其他人所遺失物品的經驗，從原子筆、雨傘，到手機或現金等等，不一而足。那麼撿到他人遺失的東西後該怎麼做？

依《民法》第803條規定，「拾得遺失物者應從速通知遺失人、所有人、其他有受領權之人或報告警察、自治機關。報告時，應將其物一併交存。但於機關、學校、團體或其他公共場所拾得者，亦得報告於各該場所之管理機關、團體或其負責人、管理人，並將其物交存。」也就是說，任何人於拾得遺失物以後，如果能夠知道失主的聯絡方式，都應該將遺失物交還施主，或盡速交予上述的各機關及其負責人。如果基於一時貪心，將遺失物據為己有，就會有觸犯《刑法》第337條侵占遺失物罪嫌的問題，最高可以科處新臺幣1萬5,000元的罰金。單就阿葆想要把撿來的紙鈔拿去花用這個行為，可以認定他主觀上有將別人的遺失物據為己有的侵占犯意，就會觸犯《刑法》第337條侵占遺失物罪。

看起來好像整件事情就這麼結束了，其實不然。撿到紙鈔時，阿葆發覺其中一張質地粗糙，如果他主觀上可以預見那張紙鈔可能是偽鈔，卻仍抱持著用用看的想法去購買其他物品或找零，也會有《刑法》第196條第1項規定的行使偽造通用紙幣的問題，刑責則是「3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣15萬元以下罰金」，不能說不嚴重。如果是經過其他人交付而在收受紙鈔後才知道紙鈔是偽鈔，卻仍拿去行使的話，對應的刑事責任雖然相對為輕，但最高可以科處新臺幣1萬5,000元的罰金。

話雖如此，法律上為了鼓勵那些拾金不昧的人，在《民法》第805條第2項也規定了原則上「有受領權之人認領遺失物時，拾得人得請求報酬。但不得超過其物財產上價值十分之一；其不具有財產上價值者，拾得人亦得請求相當之報酬」（例外情形見《民法》第805條之1），甚至在遺失物自通知或最後招領之日起逾6個月，仍未有受領權之人出面認領時，拾得人可以依《民法》第807條第1項前段規定，主張取得遺失物的所有權。

總括來說，「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」，如果撿到別人遺失的金錢，無論紙鈔、硬幣或外國貨幣，千萬不要有將之據為己有的僥倖心理，甚或將之拿去花用，否則即有可能面臨上述的刑責。如果拾得人能本於同理心，盡速將撿到的物品交還施主或交予警察機關，不論事後有無獲得報酬，都是成就一件善事。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

好文推薦

洪敏超／人頭董事長不好當　公司營運觸法連帶罰

洪敏超／手機門號遭盜該如何自保

洪敏超／惡意逼車有刑責　不當危險駕駛

●洪敏超，台北地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
誰的錯？學生妹下公車瞬間遭2機車撞倒　網戰翻
熱褲妹車鑰匙「鎖置物箱」！　女警帥氣拆車解圍
北市議員街頭催票公投　當街被婦人打耳光
嘖嘖募資2千萬遲未出貨！　負責人：沒錢無力退款
星巴克出借廁所也有事！她落地窗當門直接撞　喊告結果出爐
「黃士修拉票電話」轟炸！網怒喊+1…電話內容曝
大阪嚴重火災！3死、24人呼吸停止　疑遭縱火

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

發財了！法國白朗峰登山客拾獲近千萬寶石　可拿走一半

壞示範！北市女當孩子面暗槓他人5倍券　硬拗「顧小孩沒空還」

當街撿5萬現金帶回家4天　他辯「等雨停再送警局」下場慘

撿到皮夾好心送警局…她慘被告上法院「求償15萬2千」！結局曝光

不是性騷！捷運最多的刑案犯罪是侵占遺失物　近3年有285件

撿到「好大一包」他等1小時嘆：想走都不行　過來人曝最衰筆錄

洪敏超／撿到的錢不是你的！遺失物據為己有有罰則

柯博齡／對父母未盡扶養義務等於遺棄行為嗎

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

洪敏超／撿到的錢不是你的！遺失物據為己有有罰則

柯博齡／對父母未盡扶養義務等於遺棄行為嗎

四大公投票送達北海岸萬金石　金山警全程押送24小時駐衛警戒

《小小兵》格魯講中文全是他…62歲胡瓜頻傳退休！網抖：小小兵2怎麼辦

媽媽被同居人打！女兒想撞他反害醉母「酒駕」　2滴血還清白

金山中角灣國際衝浪基地　周邊凹凸不平道路全面優化改善

20歲網美和男友視訊嗨了！10cm玩具頂入體內　醫「徒手開挖」羞爆

國際組織刊登侯友宜「核四不同意」廣告真相曝：沒有誤導

陽明山水牛群暴斃50頭　監察院糾正陽管處：設圍籬虛耗公帑

通膨拉警報　升息即將來臨！「凱田樂慕」教您財富保值

華航集團聯合參與高雄國際旅展　帛琉旅遊產品現場下訂每人現折兩千

公園靜巷電梯別墅 　「新潤明日莊園」登場即不凡

法律熱門新聞

洪敏超／遺失物據為己有有罰則

蘇友辰／太極門冤稅不能「稅稅平安」

雷皓明／公投無效票等於變相同意

5男關一起　牢房竟變炮房

柯博齡／扶養義務不等於遺棄行為

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

劉彥君／地上權住宅知多少

告訴6月期限　法界：過了就GG

林慈偉／縱火即殺人？湯景華案疑點

林豐德撞死4人　判刑7年定讞

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

住屋漏水相關法律問題

更多熱門

相關新聞

為友人出氣槍殺他女友　男友殺人罪定讞

為友人出氣槍殺他女友　男友殺人罪定讞

苗栗男子洪國峰，不滿賴姓女友疑似與人曖昧，趁著賴女爛醉，與胞姊的男友吳上誼，將賴女一同載到山上槍殺後棄屍。吳男一審遭判無期徒刑、洪男獲判無罪。但二審高院改認定洪男、吳男2人共犯殺人罪，洪男改判有期徒刑12年半，吳男維持無期徒刑。案經上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

6命縱火案免死　非常上訴遭駁回

6命縱火案免死　非常上訴遭駁回

律師公會爆內賊　神鬼會計3年A1800萬

律師公會爆內賊　神鬼會計3年A1800萬

柯博齡／扶養義務不等於遺棄行為

柯博齡／扶養義務不等於遺棄行為

毒品糾紛撞死人　二審仍無罪

毒品糾紛撞死人　二審仍無罪

關鍵字：

法律司改人權洪敏超台灣司法人權進步協會遺失物撿錢據為己有侵占

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面