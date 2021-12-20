看電影遲到被分手！她氣男友沒體諒：我還要洗澡化妝挑衣服

▲女網友因為遲到，被男友提分手。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

情侶約會，都會希望把自己最好的一面展現給對方，但如果因為化妝打扮而耽誤約定的時間，你可以接受嗎？一名女網友抱怨，自己只是「遲到一下下」，結果男友氣得提分手，讓她超傻眼，引發一番討論。

原PO在《匿名公社》APP發文透露，日前和男友約會看10點10分的電影，但她只是遲到一下，卻被提分手。她解釋，自己並沒有每次都遲到，「但他卻一直說我每次都遲到，讓他等很久」，有告知男友不想看這麼早的電影，但對方因為下午要加班，堅持如果她要看電影，只能看早上的，因此她妥協了。

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原PO覺得滿肚子委屈，「但他有沒有想過，我一個女生，早起還要洗澡化妝挑衣服，再騎10分鐘的機車到電影院，時間是很趕的」，認為男友沒有體諒她的為難，直接說分手，讓她一個人在大廳難堪，電影都沒看成，「工作人員也說慢10分鐘還是可以進場，但他就不聽，把電影票跟爆米花塞給我，他就走了」。

▲女網友認為男友應該體諒她。（示意圖／翻攝自pexels）

女網友無法接受，於是上網發文訴苦：「你們不覺得很過分嗎？好啊分手啊，我也沒必要委屈自己跟這麼沒肚量的人在一起」。貼文曝光後，引來兩派網友意見，有人支持原PO，「妳男友真的不會體諒妳，都說晚10分鐘可以入場，還那麽生氣還說要分手，妳應該釋懷開心的。找一個可以體貼妳的男生」、「分手比較好、勉強在一起，他也不把妳放心裡、沒用的」、「不需委屈自己」。

不過，多數人認為遲到就是錯，「要化妝挑衣服是不會提早起床喔」、「遲到還先聲奪人？妳自己也知道梳化要花時間，應該是受不了等待了」、「不想看早場不會改時間嗎？是在堅持什麼，洗澡化妝挑衣服？呵呵」。

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