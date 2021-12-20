玩交友軟體被射後不理！她怒「欺騙感情」：還加我臉書和抖音　

▲原PO以為遇到真愛，沒想到發生關係後，就被對方封鎖臉書。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者謝欣辰／綜合報導

難道玩交友軟體，就必須有心理準備都只是玩玩的嗎？近期有位網友在《匿名公社》表示，自己在交友軟體上認識一位男生，本來以為遇到真愛，沒想到還是被射後不理，她簡直氣炸，「如果只是玩玩，幹嘛還加我臉書和抖音？」

原PO表示，一開始這個男生每天都會很勤勞的傳簡訊給她，後面也約出來吃羊肉爐，之後直接向原PO告白，也大方以女朋友的名義介紹原PO給身邊朋友們，「他的手機封面也是我」，一切甜蜜的行徑，都讓原PO以為真的遇到認真想要談感情的對象。

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原PO繼續說道，就算有次去夜店，「他也一直摟著我，說我很漂亮很喜歡我」，就算原PO有看到他跟其他異性互動親密，那位男生也有解釋「只是朋友」，原PO不疑有他，後面兩人都喝到一定程度，回到他家發生了關係，「結束他也一直抱著我睡」，甚至還送原PO回家，沒想到原PO就發現那位男生竟然封鎖她臉書。

「但是他沒封鎖我抖音」，原PO氣到在抖音留言給他，「玩弄我的感情太過分了」，隨後就把男方抖音封鎖，但過一陣子發現直接搜尋不到他抖音帳戶，「我是被他抖音封鎖了嗎？」不過交友軟體依舊找的到那位男生，只是原本的自拍照換成了風景照，這讓原PO疑惑，懷疑自己是不是哪裡讓他不開心才會有這個舉動，不禁問大家，「求解，如果他一開始只是玩玩我，幹嘛加我臉書跟抖音？」

貼文一出，網友們紛紛覺得原PO太單純，「別想了，一切只是你單戀」，「網路認真你就輸了」，「妳上的是炮友軟體，解鎖打炮任務，解放心靈紓壓！那不是天長地久！是曾經擁有」，「不用想太多，很多時候不是妳本身原因，單純只是對方只是想玩玩」，甚至有網友直接點破渣男行徑「不加那些社群軟體，怎麼取信妳」，「他不知道已經帶多少女生介紹給朋友了吧」，「那些朋友也不是什麼好東西」引發討論。