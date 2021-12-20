王力宏被狠挖「2疑點」藏不住！網看懂道歉文：聰明的選擇

▲王力宏沒有解釋到李靚蕾所爆出的黑料。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

記者曾筠淇／綜合報導

王力宏被李靚蕾毀滅性爆料後，今（20）日中午發文道歉，「在這裡，給爸爸、媽媽、靚蕾、孩子們鄭重道歉。」就有網友看完道歉文後，不禁納悶難道事件就這樣落幕了嗎？不是還沒解釋到約炮和召妓的事情嗎？所以李靚蕾所爆料的都確有其事？

有網友在PTT的Gossiping板上，以「道歉了！所以李靚蕾講的都是真的」為題發文，提到王力宏稍早發文道歉，所以李靚蕾說的都是真的嗎？兩人16歲就發生關係？各個城市都有「朋友」也是真的？王家長期對李靚蕾羞辱也是真的？

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也有網友以「王力宏最新發文，事件要結束了嗎」為題發文，納悶王力宏是因為不想再爭執下去才會道歉嗎？事件就這樣結束了？

▲王力宏道歉全文。（圖／翻攝自王力宏臉書）

PTT一篇篇討論文曝光後，大多網友感到匪夷所思的是，王力宏都沒有解釋到約炮和召妓的事情，「所以到底有沒有嫖妓啦」、「召妓、約炮、出軌的事都裝沒事嗎」、「宏宏沒有說明有沒有嫖妓」、「沒承認嫖妓跟約炮嗎」。

不過也有些網友認為，王力宏的道歉文算是相對聰明的選擇，「越講他輸越大」、「輸了，輸到脫褲了」、「怎麼贏？放一句話就被打一次臉，對方的證據藏得太多太深了」、「趕快止血，這是聰明的選擇」、「這麼快就認輸」、「默認啊」、「女方戰得跟鬼一樣，怎麼贏」、「知道蕾神手上一堆料根本不敢戰了」。