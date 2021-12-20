北市爆30多歲女陪病採檢確診　陳時中：二採陰沒抗體「待三採」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布1名疑似本土個案判定中，指揮官陳時中表示，該個案Ct值相對高，複驗目前陰性，接下來還會再檢驗一次，只要是陰性就不會列案，如果是陽性就會進一步判定。據了解，該名疑似個案是台北市一名女性因需要陪病，到醫院採檢確診，目前Ct值是31，還要等待三採。

陳時中表示，該個案Ct值相對高，一般來說都會在做複驗，目前複驗結果是陰性，現在懷疑檢體檢驗問題比較多，周圍的人也都是陰性，疑似個案本身血清上檢查都沒有抗體產生，所以還是要謹慎一點再來決定。

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而新冠疫苗正在進行第18輪施打，提供BNT疫苗第1、2劑及已接種第1劑AZ混打BNT，符合資格對象為12/13上午6時前已意願登記，含混打，BNT第1劑對象為12歲以上（2009/12/16(含)前出生）BNT，第2劑是11/18(含)前已接種BNT第1劑18歲以上（2003/12/31(含)前出生）。

另外，第18輪也開放已接種第1劑AZ混打BNT，對象為10/21(含)前已接種AZ第1劑18歲以上（2003/12/16(含)前出生），預約時間為12/14上午10時～12/15中午12時，施打期間持續到12/22。