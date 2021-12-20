士林外匯車商被開4槍！19歲槍手全扛　「空保」接班人無罪原因曝

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區承德路4段專賣外匯車中古車行遭開4槍示警，警方獲報展開調查，在新北市五股區將涉嫌教唆開槍的林俊廷、吳男、及19歲王姓槍手拘提到案。偵查時，王嫌向警方表示林俊廷是他老闆，他想替老闆出氣，才會開槍；至於林與吳辯稱不知情王會開槍。士林地檢署偵結，依違反槍砲彈藥罪將王男起訴，吳、林無積極證據證明恐嚇等罪獲不起訴。

9月17日凌晨5時許承德路4段「宥達國際汽車有限公司」中古車行驚傳槍響，住戶原本以為是鞭炮聲，但沒想到店家開門時發現鐵門有4個彈孔，警方獲報抵達現場調閱監視器，而被開槍的中古車行員工向警表示，老闆在國外也不知道為何會被開槍，且相當低調甚至未主動報案，警方掌握相關人車追查。

經專案小組過濾、分析可疑人士並派員連日跟監，鎖定涉案犯嫌及出入處所，同月21日持核發的搜索票及拘票，在新北市五股區四維路一帶將教唆且有黑道背景的林俊廷（48歲）及吳嫌（45歲）2人拘提到案，並在林嫌所駕駛自小客車內起獲GLOCK 19型、子彈15顆、彈匣2個等證物；年僅19歲王姓槍手在隔日凌晨4時也落網，警在他身上起獲改造手槍1把等證物。

▼中古車行遭開4槍，警將3人拘提到案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，綽號「空保」蘆洲天道盟老大劉保生在2016年被槍殺後，將部分事業交給林俊廷接手，林與車行董姓股東熟識，但沒想到董男竟拿著他的名義在外面到處放話，林透過傳播妹得知消息，後來車行就遭人開槍示警。

警詢、偵查時，王男坦承犯行表示，想替老闆（林俊廷）口氣才出面教訓對方，且趁事發前，他利用老闆與吳見面敘舊聊天的空檔，獨自1人持2把槍彈，駕駛黑色賓士到宥達公司開槍。

被告林則辯稱，對於開槍的事情完全不知情，若是他指示開槍，他就不會開他的車去現場；被告吳男也稱「他與林俊廷是認識10幾年的朋友，當天是因為林心情不好，他才找他聊天喝酒」，過程中林與王就離開，過沒多久附近就傳來槍聲，他也搭計程車離開，對於開槍事情完全不清楚。

▼中古車行遭開4槍，鐵捲門留下明顯彈孔痕跡。（圖／記者邱中岳翻攝）

檢察官勘驗監視器及宥達公司賴姓房東證述、扣案手槍，認定王男犯案事實，依恐嚇罪、毀損罪、槍砲彈藥管制條例等罪將他起訴，由於他一行為觸犯數罪，建請法院從一重罪處斷；至於林、吳，因缺乏積極證據證明有教唆王開槍犯行，勘驗監視器僅有王單獨1人開槍，將2人予以不起訴。