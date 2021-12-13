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社會 社會焦點 保障人權

保全接獲警報衝現場　慘被醉老闆一招「連人帶車掀翻」

▲桃園市林姓男子去年7月間在桃園市某物流公司執行堆高機修繕作業時不慎摔落地面送醫不治，桃園地院法官審理後對公司與游姓負責人分別科以罰金與過失致死罪判決。（示意圖／達志影像）

▲石材行老闆喝酒醉，開著堆高機衝撞保全車輛，連人帶車掀翻。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

經營石材行的高姓男子，在公司喝太醉誤觸警鈴，鍾姓保全開車到場查看，竟被高男開著堆高機筆直衝撞，鍾姓保全連人帶車被掀翻，高男還醉嗆：「算你好運，沒有插到你」，高男酒測值高達1.37毫克，被依殺人未遂等罪送辦後，趕緊賠償10萬元醫藥費及相關車損取得和解，台北地檢署13日以無殺人犯意等理由，處分不起訴。

年約60歲的高姓男子在台北市文山區經營石材行，2月24日下午4點半左右，石材行的警報被觸動，連線的康泰保全公司立刻派鍾姓保全員前往現場，結果鍾男抵達後，還來不及下車，就眼睜睜看著高男駕駛石材行的堆高機從側面筆直衝撞上來，保全公司的車子被翻成四輪朝天。

氣人的是，此時高男還坐在推高機上，用台語對鍾男叫囂：「算你好運，只掀了你的車，支架沒有插到你」，鍾男只能回報公司求救，就醫診斷右腳踝挫傷、左手腕和兩側腰部也分別拉傷、扭傷，警方到場對高男實施酒測，酒測值竟然高達1.37毫克，將他依殺人未遂罪嫌移送。

檢察官偵查期間，安排高男與被害人調解，高男除了賠償鍾男10萬元，另外就車輛損毀部分與保全公司達成和解，檢察官認為，以高男當時酒醉的程度，應該已經情緒失控，並非有意殺人，且鍾男傷勢也沒有生命危險，至於傷害、毀損等罪行，因鍾男和公司都具狀撤回告訴，因此處分全案不起訴。

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