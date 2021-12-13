保全接獲警報衝現場　慘被醉老闆一招「連人帶車掀翻」

▲石材行老闆喝酒醉，開著堆高機衝撞保全車輛，連人帶車掀翻。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

經營石材行的高姓男子，在公司喝太醉誤觸警鈴，鍾姓保全開車到場查看，竟被高男開著堆高機筆直衝撞，鍾姓保全連人帶車被掀翻，高男還醉嗆：「算你好運，沒有插到你」，高男酒測值高達1.37毫克，被依殺人未遂等罪送辦後，趕緊賠償10萬元醫藥費及相關車損取得和解，台北地檢署13日以無殺人犯意等理由，處分不起訴。

年約60歲的高姓男子在台北市文山區經營石材行，2月24日下午4點半左右，石材行的警報被觸動，連線的康泰保全公司立刻派鍾姓保全員前往現場，結果鍾男抵達後，還來不及下車，就眼睜睜看著高男駕駛石材行的堆高機從側面筆直衝撞上來，保全公司的車子被翻成四輪朝天。

氣人的是，此時高男還坐在推高機上，用台語對鍾男叫囂：「算你好運，只掀了你的車，支架沒有插到你」，鍾男只能回報公司求救，就醫診斷右腳踝挫傷、左手腕和兩側腰部也分別拉傷、扭傷，警方到場對高男實施酒測，酒測值竟然高達1.37毫克，將他依殺人未遂罪嫌移送。

檢察官偵查期間，安排高男與被害人調解，高男除了賠償鍾男10萬元，另外就車輛損毀部分與保全公司達成和解，檢察官認為，以高男當時酒醉的程度，應該已經情緒失控，並非有意殺人，且鍾男傷勢也沒有生命危險，至於傷害、毀損等罪行，因鍾男和公司都具狀撤回告訴，因此處分全案不起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開