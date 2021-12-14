美國學校收槍擊恐嚇　司法互助追真兇...警每天兩時段高度警戒

▲台北美國學校遭威脅開槍掃射。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北美國學校12日遭不明人士威脅，揚言開槍掃射校內，北市警不敢輕忽，從13日安全考量加派警力。今（14日）學校恢復上課，警方也保持高度警戒，著重師生上、下學上午7時至9時、下午3時至6時於正門、側門各安排1名制服員警，警力佈署將編排到學校17日放寒假為止。警初步查出，駭客以跳板程式盜用蘇姓少年Snapchat帳號，目前與刑事局等單位合力追出真正恐嚇者。

美國學校為國際學校，學生入學身份門檻也相當高，入學條件必須擁有美國籍或外國籍護照。據悉，遭盜用Snapchat帳號14歲蘇姓少年不僅擁有美國籍護照，父親也是某上市企業總經理。

▼臨近美國學校的日僑學校13日也宣布停課一天 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

12日下午3時，蘇姓少年被同學告知他的帳號發文寫下I hate Niggers I’m shooting up my school tomorrow…」（我討厭黑人，明天要到學校開槍），蘇登入發現，發現有2篇文章，1張背景是他家的狗狗，另張為同學大頭照。隨後他由母親陪同下前往信義分局三張犁派出所報案，表示帳號遭盜用發恐嚇訊息，也提告妨害電腦使用，而蘇姓少年的同學也前往士林分局報案，表示他的個人照遭盜用被侵害肖像權。

▼涉嫌在網路揚言「槍殺」美國學校的14歲蘇姓少年，在母親陪同下前往報案。（圖／記者游宗樺攝）

13日美國學校緊急宣布停課一天，臨近的日僑學校同時也宣布臨時停課一天。警方為求謹慎，經觀察並沒有發生槍殺事件，對此減援警力，做滾動式修正，但仍不敢輕忽，14日起在美國學校正門、側門上午7時至9時、下午3時至6時各安排1名制服員警，全天有2班警力巡邏，保持高度警戒。

士林分局表示，由於初步查出恐嚇訊息IP位置有美國、埃及、印度3處，應是駭客利用跳板程式恐嚇，但也有可能是駭客利用跳板程式製造斷點，後續將由刑事局、刑事大隊等單位透過司法互助，與Snapchat美國公司持續調閱相關資料以利追查幕後恐嚇份子。