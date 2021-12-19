友人設局！嫩女遭圖釘插頭、鋸齒鐵夾插下體　逼簽500萬本票

▲王姓女子和陳姓男子僅因和花花有嫌隙，竟設局將花花拐到KTV包廂內，對花花凌虐，並強逼她簽下500萬元的本票。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



記者林冠吟／台北報導

王姓女子因懷疑少女花花（化名）偷竊現金200萬元，竟和陳姓男子等人設局將花花拐到新莊某KTV包廂內，先是控制住花花的行動後，再拿酒瓶狠砸其後腦勺、以圖釘壓頭，逼花花持鋸齒狀鐵夾插入下體，最後再要求花花簽下2張共500萬元的本票。二審，法官依強盜強制性交罪，判王、陳2人有期徒刑5年6月與5年2月。最高法院駁回2人上訴，維持原判，全案定讞。

2019年11月，王姓女子和陳姓男子因懷疑20歲的花花偷錢，於是在去年11月，夥同杜姓男子將花花拐到新莊某KTV包廂內，待人到場後，王女等人立即將花花踹倒，並以膠帶等工具摀住花花的嘴、控制住她的行動。過程中幾人先是用酒瓶狠砸花花的後腦勺、將圖釘壓入花花的頭部，對著花花猛拍裸照，再持西瓜刀狠割其大腿，並要求花花持「鋸齒狀鐵夾」放入下體，以此對花花性侵得逞。

而王女等人還不打算放過花花，強逼花花簽下2張共500萬元的本票，更恐嚇花花若不服從，就會將裸照散布出去，直言「不好好寫就把妳手砍斷」，最後要求花花先交出50萬元後才放花花自由，最後幾人協商將金額調降到20萬元才罷手，而飽受凌虐的花花，也苦等到3人入睡後，才趕緊傳訊向友人求救。

然而法官審理後卻查出，實際上花花根本沒有積欠王女200萬元現金，只因為王女等人不滿花花向陳男母親告發，陳男有施用毒品的情形，3人因而斗生嫌隙，故而設局凌虐花花。

一審，法官依攜帶凶器強制性交而凌虐罪，分別判處王女和陳男有期徒刑4年4月和4年；二審，法官認為王、陳2人僅因和花花有嫌隙，就對花花施行私刑暴力，凌虐花花並對其強制性交，更以恐嚇手段等威脅，強逼花花簽下本票，行為令人髮指，不過衡量王、陳2人事後和花花達成和解，惟王女犯後至今仍否認犯行，而陳男僅承認加重強制性交部分，改依強盜強制性交罪，分別判王女和陳男有期徒刑5年6月與5年2月。

王、陳2人不服，上訴到最高法院後，法官認為，證據等相關犯罪事實已相當明確，不採信王、陳2人的辯詞，認為2人上訴意旨無視二審法院明確論斷與說明，仍堅持持不被二審法官所採信之相同陳詞，駁回2人上訴，維持原判，全案定讞。