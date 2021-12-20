「蕾神跟鬼一樣怎麼擋？」王力宏改口道歉全認　網酸：怎麼縮了

▲王力宏左思右想3天，改口道歉。（圖／讀者提供）



記者黃可昀／綜合報導

王力宏事件延燒3天，他稍早一改先前態度認錯了！由於道歉來得很突然，外界納悶王力宏昨晚才發長文反擊，澄清自己沒對婚姻不忠，結果幾個小時後就完全改變說法，公開道歉並暫時退出演藝區，網友好奇「王力宏為什麼縮了？」

李靚蕾17日用5000字長文揭發8年痛苦婚姻，指控王力宏出軌、約砲、冷暴力等等，醜聞一發不可收拾，還扯出許多案外案，連八十多歲的王爸爸都加入唇槍舌戰，出來替兒子擋槍。

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有網友在PTT發問，王力宏凌晨才發文對槓李靚蕾，說自己多年來活在恐懼中，被李靚蕾懷孕逼婚、討9億贍養費等等，直指自己才是受害者，結果「不到半天整個龜縮了」，稍早在臉書公開道歉，不再為自己的行為辯解，暫時退出演藝圈，並將北市的4.8億豪宅過戶給李靚蕾。

▲王力宏稍早道歉了。（圖／翻攝自王力宏臉書）



網友懷疑，王力宏在短短幾個小時內態度大變，「是不是有甚麼把柄在對方身上？」或許李靚蕾還有很多未公開的證據，王力宏眼見發聲明裝可憐沒有用，再這樣下去醜聞越爆越多，才終於鬆口道歉。

底下留言也猜想李靚蕾應該是還有王牌未出，「可能有更不堪入目的歷史怕被挖出」、「等級差太多了，王家人是越級打魔王啊」、「約跑、招妓、精神疾病、長期霸凌、監看機」、「就理由掰不下去，不知道女方還有多少底」、「早點拿這份出來就沒事了還死撐」、「其實我想看他繼續反駁==」、「因為蕾神證據滿手...這要怎麼玩」、「女方戰力跟鬼一樣，心虛根本擋不住。」