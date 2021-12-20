彰化民宅火警！1樓竄濃煙　屋主夫婦獲救送醫

▲彰化田中鎮民宅發生火警。（圖／彰化消防提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田中鎮七賢街1棟3樓透天厝上午發生火警，有濃煙從建築物1樓竄出，女屋主在3樓鐵窗邊有吸入性嗆傷、男屋主在頂樓等待救援，消防局據報後派遣第二大隊及9個分隊火速前往搶救，15分鐘內將2人救出，送往醫院救治，至於起火原因仍有待進一步火調鑑識釐清。

消防局指出，這起火警發生在上午接近8時許，據民眾報案指出，有民宅發生火警，屋主夫妻及就讀國中的小孩受困，隨即派遣第二大隊、及北斗、員林、田中、林厝、溪州、二水、田尾等9分隊，出動各式消防車輛19輛、救護車4輛，48名消防人員前往火場佈水線搶救。

第二大隊長徐溫聰指出，搶救人員架設雙節梯及掛梯從三樓鐵窗處救出女屋主，因疑似有吸入性嗆傷，送往田中仁和醫院救治，另於隔壁戶的頂樓發現男屋主，隨即引導頂樓男性民眾從鄰戶頂樓逃脫，為防吸入性嗆傷，也將他送往仁和醫院觀察，國中生則不在屋內。

消防局提醒民眾，若遇到火警案件，應冷靜通知現場人員逃生並第一時間立即打電話向消防局119救災救護指揮中心報案，要求立即出動消防人車前往搶救，以爭取消防人員搶救災害的黃金時間，讓損失降到最低，另外也呼籲民眾家中裝設住宅用火災警報器可於火災發生初期時，即可迅速查覺即時報警、逃生，降低火災所造成的人命傷亡。