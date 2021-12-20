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彰化最富村發紅包日期曝！這家26人領5.2萬　小曾孫也搶拼經濟

▲今年1月大村鄉加發關懷禮金2000元。（圖／ETtoday資料照）

▲今年1月大村鄉加發關懷禮金2000元。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村鄉因為有輪胎大王「正新輪胎」遺產稅，目前鄉庫盈餘超過16億元成為全台最富鄉鎮，預計下個月15、16日農曆年前也要發大紅包，鄉公所為這項好康追加8400萬元預算，全鄉4萬名鄉民可領2000元現金，其中有1戶村民三代同堂，子孫有26人，今年初曾領了52,000元，高興的合不攏嘴，而下個月發放時可能再加一名小曾孫。

▲大村鄉代會通過加發2千元關懷禮金。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲鄉代會通過加發2000元。（圖／ETtoday資料照）

據公所指出，今年初1口氣領26個大紅包的這位村民，3代同堂，家中還有超過百歲人瑞，今年重陽敬老公所加發1萬元的大紅包，讓長輩身體勇健，是否今年會多增加小玄孫，下個月領紅包時將同時揭曉。

目前大村鄉人口有3萬9393人，公所2020年8月通過，《彰化縣大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》，以現金方式發放，每人每次以6000元為上限，得視財政狀況調整發放，去年底編列7000多萬元預算，今年1月發給每位鄉民2000元禮金，如今又要發大紅包。

▲大村鄉代會通過加發2千元關懷禮金。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大村鄉長游盛。（圖／ETtoday資料照）

游盛說，今年公庫盈餘已達16億，去年大村鄉公所在許多鄉民的建議下，9月經過代表會同意訂定「振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例」，每年每人最高可發6000元，今年1月加發每人2000元，未來每年皆會加發，對一家人生活不無小補。

大村鄉原本是貧鄉公庫拮据，編列工程都是一個大問題，遑論社會福利措施，自正新橡膠創辦人羅結妻子羅黃葉2010年3月過世後，繳交給公所遺產稅有10億2500萬，翻身成為縣內最富有鄉鎮，這幾年來積極進行許多地方建設，每年編列生育禮金發放6千元、全鄉民眾各投保50萬保險、重陽節發放65歲以上2,000元、80歲以上3,000元，90歲以上6,000元、百歲人瑞1萬元，人口數逐年攀升。

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