高鐵宜蘭站選址拍板！將與台鐵平行共構　最快2025年動工

▲高鐵宜蘭站預計明年進入環評，最快2025年動工。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

台灣高鐵延伸至宜蘭今年11月間以交通部提出的第五案、縣政中心以南350公尺折衷案獲得最大共識，工程經費1880億元。交通部長王國材今天（12/19）表示，經過各界溝通後多滿意該案，高鐵將與台鐵宜蘭新站「平行共構」，站體類似於高鐵左營站與台鐵新左營站共構模式，今年底就會提出綜合規劃報告，明年開始啟動環評，全案預計最快2025年動工，2036年完工。

高鐵延伸至宜蘭選址一波三折，最初交通部提出四城、宜蘭、縣政中心、羅東等四案。本考量宜蘭鐵路高架化等因素，交通部欲將宜蘭高鐵站設於四城，但該案僅有礁溪地方支持，蘭陽溪溪南、溪北多反彈，之後交通部於今年11月再提出第五案「折衷案」，將站址訂於宜蘭縣政中心以南350公尺處，盼能於溪南、溪北發展取得平衡。

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交通部長王國材表示，最近就會完成綜合規劃報告，已經於收尾階段，明年初由交通部進行審議，預計明年至2024年間陸續進行環評和細設，最快2025年動工、2036年完工。全長約59.3公里，總工程經費約1880億元。

王國材也談到，屆時高鐵宜蘭站預計會比照高鐵左營站與台鐵新左營站的模式，採取平行共構、方便民眾轉乘。

至於礁溪地方過去多主意四城一案，王國材也說，目前還是持續跟地方溝通中，但預計會為礁溪建置相關的接駁轉乘，方便地方民眾通勤。