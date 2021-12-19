3年來投入5億　台東197縣道拓寬及泥水溪橋新建工程通車

▲197主線工程通車典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府3年來投入超過5億元「197縣道改善計畫」，其中池上至關山段於19日完成主線工程開放通車使用。縣長饒慶鈴說明，今日完工通車的路段改善北起振興村泥水溪、南接電光里嘉武橋約4.5公里範圍，大大提升關山與池上交通連絡道路，另嘉武橋重建工程目前已獲中央同意，預計明年初動工。

饒慶鈴說明，197縣道全長約60公里，北起池上鄉，南至台東市石川與台11乙線交會，全線串聯台東縣縱谷區5鄉鎮，為花東縱谷除台9線以外最重要的聯絡道路。近年來縱谷地區觀光發展蓬勃，吸引遊客及自行車愛好者絡繹於途，但過去197縣道因存在許多瓶頸及危險路段，造成交通運輸及觀光功能受限；為滿足地方需求及改善路況，3年來投入總經費超過5億元舉辦「197縣道改善計畫」，今日完成主線工程開放通車使用的2工程合計經費2億8000萬元，由南向北逐步進行197縣道瓶頸路段拓寬及路況改善等工作。

▲197主線工程通車典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

197縣道改善計畫的最後1哩路「嘉武橋重建工程」，預估經費7200萬元，已初步獲得中央同意，預計將於111年春節後動工，年底完工通車，屆時197縣道改善計畫將全數辦理完成。完成後197縣道全線寬度將都達6公尺以上，使南北2向車輛會車更為安全舒適，也可有效減少行車時間，帶動周邊觀光及產業發展。