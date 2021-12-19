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FUN心疫起樂　台東縣勞工親子嘉年華會

▲舉辦台東縣勞工親子嘉年華活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲舉辦台東縣勞工親子嘉年華活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為增進勞工家長和孩子之間的情感交流，台東縣政府社會處結合台東縣總工會於19日在台東美術館對面兒童蛋糕公園舉辦勞工親子嘉年華活動。藉由以親子共同參與「共學、共玩、共好」的概念辦理，引進「旋轉木馬」及「氣墊跳跳屋」等遊樂設施，現場任憑11至12月未兌獎發票15張可至創世基金會兌換百元園遊券及其多樣性攤位，營造嘉年華派對般的歡樂繽紛氣氛，帶動人氣並吸引民眾參與。另外前500名民眾可獲得台東綠寶石釋迦1顆，並於當天用手機掃描QR Code完成加入者可獲得精美小禮物1份。

▲舉辦台東縣勞工親子嘉年華活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）
▲舉辦台東縣勞工親子嘉年華活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

2021台東縣勞工親子嘉年華暨表揚績優超額進用身心障礙者員工單位活動，由饒慶鈴縣長主持，議長吳秀華、縣府社會處長陳淑蘭、台東縣總工會理事長蔡富發等，並由小鯨魚幼兒園及乖乖幼兒園表演揭開序幕，縣長表示，今年受疫情影響，縣內產業也受到很大的衝擊，為了保障勞工朋友的收入來源，我們有「安心即時上工計畫」，來協助此次受到疫情影響的勞工夥伴，也有台東專屬的防疫補助，來協助所有勞工朋友。

▲舉辦台東縣勞工親子嘉年華活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）
▲舉辦台東縣勞工親子嘉年華活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣產業及經濟的發展皆仰賴縣內每位勞工的貢獻及付出，透過今日的活動不僅感謝所有為台東付出的勞工，亦感謝績優超額進用身心障礙者員工單位的付出。未來，仍秉持照顧勞工權益及福祉，創造就業機會、提升人力資源並關注勞工安全衛生，期望在勞資政3方同心協力下，攜手共創台東經濟奇蹟。

社會處處長陳淑蘭指出，近幾年來針對勞工的部份除了宣導各項法令敦促雇主守法，以確保勞工權益外，社會處也將重點放在提升勞工技能及第2專長，辦理勞工大學，免費提供予勞工朋友參加，讓所有勞工朋友可以藉此獲得第2專長，在職業訓練部份也針對各項技能檢定考試辦理各項專班暨在職專班，透過日間、夜間或假日，讓勞工可以習得一技之長，在台東各產業中發光發熱。

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