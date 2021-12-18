部落健康營造成果分享會　展現台東樂活長青好健康

▲台東縣部落健康營造成果分享。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局於18日上午在TTICC台東原住民文化創意產業聚落舉辦110年「台東縣部落健康營造成果分享會」，衛生局長黃明恩表示，藉著部落健康營造中心推動，逐步提升部落更好的生活品質，實踐「部落健康化，健康部落化」目標。

來自全縣各鄉鎮11家部落社區健康營造中心、計有150位部落族人齊聚一堂，並頒獎包含110年度部落社區健康營造健康代言人、部落社區健康營造熱心志工、推動委員及表揚績優營造中心等；除展演外，另有專案經理在部落照顧中的感人故事分享，各部落健康營造中心的成果呈現攤位、海報及影片。

▲台東縣部落健康營造成果分享。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東部落社區健康營造中心推動部落健康至今已有20年，以部落豐富的文化底蘊，因地制宜的推動健康議題，如推動節制飲酒議題；海端鄉部落健康營造中心從部落文化口述中找到傳統植物飲，以「茶茶班」的方式以茶代酒；延平鄉部落健康營造中心以「舞動享瘦」班，以舞蹈代替飲酒時間；如健康飲食議題，台東縣營造中心以象圈家族的方式，共同彙整部落文化傳統食用植物，結合營養師，編輯成「傳統健康飲食指導教材」、編寫原味故事書；以防疫健康議題，卡大地布部落健康營造中心製作2部防疫宣導影片，將防疫方法廣為流傳。