「聖誕搖滾夜」越夜越搖滾　戶外星光電影吸引男女老少歡度美好夜晚

▲奇美博物館聖誕市集， 80個風格攤位令民眾來回流連，戶外星光電影吸引男女老少歡度美好夜晚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美博物館好評不斷的聖誕市集吸引人潮， 80個風格攤位令民眾來回流連，其中，由英國人開設的亞芙英式餐廳最受矚目，主廚推廌的英國特色美食「牧羊人派」，結合香濃肉餡、綿密馬鈴薯與起司焗烤，招來民眾排隊購買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年首次進駐的台南在地知名餐廳如8818、靄林鬆餅也帶來招牌美食，其他包括炸魚薯條、炸披蕯、香料烤雞、熱紅酒、肉挂捲等異國點心亦備受青睞。另外，因應防疫，市集區域禁止飲食，因此廣大的草坪處處可見群眾野餐，形成一幅獨特的溫馨佳節景致。值得一提的是，參與民眾皆展現高度水準、維持場地整潔，館方感謝大家的配合，也希望民眾能繼續展現良好的公民美學素養，將自己的野餐垃圾帶回家。

奇美博物館表示，面對疫情籠罩無法出國的大環境，希望為大家營造一個富有西洋藝術氣息的節慶活動，讓民眾感受西方文化的同時也能留下溫馨幸福的美妙回憶，更重要的是輕鬆無壓地參觀展覽、親近藝術。此次展覽也非常精采，除了年度大展《蒂姆．沃克：美妙事物》，常設展更推薦一系列英國館藏，並從館內展廳延伸至戶外作品，例如位於園區的《愛神》雕像與倫敦必訪景點「皮卡迪利廣場」的《愛神》出自同一位藝術家之手；《青銅女神噴泉》則與英國有一段鮮為人知的淵緣！只要描掃作品QR Code，即可欣賞英國藍牌導覽員的深入介紹。

「奇美聖誕週末」將於12/19（日）、12/25（六）、12/26（日）持續登場，活動範圍包括館內與戶外園區，凡入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場。詳情請洽奇美博物館臉書或官網：www.chimeimuseum.org。