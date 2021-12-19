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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文邀黨內大咖談「新竹縣市合併升格」　獲得高度共識

▲▼1218四大公投結果底定，晚間7:30總統蔡英文在副總統賴清德及民進黨立院總召柯建銘的陪同下發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文19日在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，並就多項重要國政議題深入交換意見。其中，確實就新竹縣市合併議題進行討論，與會者有高度共識並支持升格。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文特別關心明年度中央政府總預算的審議進度，這攸關民生經濟、地方建設、社福措施等各項國家整體發展政策。

張惇涵表示，蔡英文希望執政黨黨團，能夠全力支持行政院蘇院長所領導的行政團隊，總統也期盼，朝野各界能夠以國家發展為共同目標，支持中央政府總預算，讓各項政策能夠順利推動，讓台灣穩健進步。

張惇涵表示，與會者也有高度共識認為，面對疫後全球經貿局勢變遷，台灣半導體產業是國家戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，支持新竹縣市合併升格，而這不僅新竹縣市長都有表達贊成，也符合新竹縣市人民的多數期盼，而蔡英文也認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

張惇涵表示，會中也有討論多項民生重要議題，總統特別感謝蘇院長及行政團隊，從防疫有成到經濟穩定成長，各項施政推動證明「有政府，會做事」，讓台灣向前衝衝衝。總統也感謝地方執政的團隊的努力，總統並期許，執政團隊一體、團結一心，穩健推動各項國政，不負人民期待。

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