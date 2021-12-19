老伴去世住兒家！遭媳婦「言語嫌棄」　他心寒勸：老了別跟兒女住

▲原PO奉勸大家，「老了不要跟兒女住」。（示意圖／視覺中國）

記者謝欣辰／綜合報導

若當人老了，另一半也離開人世，究竟要搬去跟兒女住，還是選擇獨自一人生活呢？有一名網友在《匿名公社》發文表示，自己今年62歲，之前有一陣子住兒子家，但遇到的經歷讓他奉勸大家，「老了千萬別跟兒女住」。

原PO一開頭就講明，「之前住兒子家，有種寄人籬下的感覺，不如自己生活自由自在」，並表示自己今年已經62歲，因為老伴一年前去世，兒子就把他接去一起生活，「兒子其實對我很好，但他老婆就不一樣了」，原PO無奈，「不但言語間充滿了對我嫌棄，連態度也很冷漠」，雖然兒子對老婆的態度很不滿，但也不好太過指責她，「畢竟都是一家人」。

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原PO解釋，因為知道兒子夾在中間很為難，「所以我總會盡力避免和她發生衝突」，大多數的時候，就算媳婦冷言冷語，也不會反駁，抱持著「反正說兩句，自己也不會少斤肉」的想法。直到有一次帶孫子的時候，原PO一個不注意，孫子就摔了一跤，膝蓋擦破皮，媳婦知道後，對著原PO就是一頓指責，「我知道自己理虧，就沒有反駁」，兒子看不下去，就說了媳婦兩句，隨後兩人就吵了起來，「我勸也勸不住」，最後不歡而散，媳婦把自己關在臥室裡，「連叫她吃晚飯都不回應」。

「正是這件事促使我搬回老家」，原PO直言，不想因為自己的原因讓兒子的婚姻出現問題，除此之外，也覺得住在兒子家有種寄人籬下的感覺，不管做什麼都要看別人臉色，「還不如自己一個人生活得自在」。

貼文一出，不少網友紛紛鼓勵原PO，「你還年輕，還有很多事可以做，人生70才開始，加油」，「自己一個人生活也不錯阿。搬回老家自己生活卡自在，如果孤單可以多參加社區的聚會，養個寵物陪伴，種花種草也很棒。兒孫有空再聚聚就好。找個談的來的老伴也不錯祝福版主」，「不是每個人都同個性，同情況，同模式在生活，人都是包容自己親生兒，今天就算媳婦再好，也會有你無法了解的委屈，如你所言，分開住吧」。