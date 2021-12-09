85歲嬤貫徹預防勝於治療　例行健檢揪壺腹腺瘤以內視鏡切除

▲南投醫院醫師黃耀光協助患者以內視鏡切除壺腹腫瘤。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

南投85歲侯姓老婦年紀雖大，但卻有預防勝於治療的正確健康觀念，每年都會進行例行性健檢，今年在做無痛腸胃鏡時，意外發現壺腹腫瘤，所幸經切片檢查後為良性，但醫師仍不排除有癌化的可能，因此使用內視鏡將其切除，恢復健康。

衛福部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光指出，壺腹在十二指腸中，是總膽管與胰管通往十二指腸的樞紐；壺腹腺瘤類似息肉，雖屬良性，但被視為癌前病變，惡化的可能性高，須提高警覺，儘早處理。

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黃光耀表示，壺腹位置較難被發現、診斷不易，初期也無明顯症狀，許多患者都是因健康檢查而能早期發現；良性壺腹腫瘤可採內視鏡切除手術，傷口小、恢復較快，但若病變許久才診斷為惡性腫瘤，可能需接受傳統手術，並將壺腹周圍的胃、十二指腸、胰臟頭及膽道等器官部分切除，或進行重建手術，時間長、傷口大，難度較高、恢復期較長。

黃光耀說，壺腹癌成因尚無明確研究證實，預防不易，民眾可定期接受例行檢查篩檢，早期發現治療；醫師會依據腫瘤大小與位置，以及病人年紀、健康狀況評估討論後，選擇適合的治療方式，若評估無法手術，則可考慮化療或放射治療等輔助性療法。



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