王力宏緋聞女星被轟到退演藝圈　網：「時間幫復仇了」

記者陳俐潔／綜合報導

王力宏前妻李靚蕾17日深夜寫下5千字震撼控訴文，指出王力宏愛約砲、劈腿，也牽扯女星徐若瑄、BY2妹妹Yumi被捲入其中。有網友翻出過去王力宏的緋聞對象，當年女星維多利亞也因為與王力宏的緋聞，黯然淡出演藝圈，而現在王力宏的渣男行徑一出，也算是時間幫她復仇了。

粉絲專頁《對我說髒話》點出當年的誹聞，2006年女藝人維多利亞曾向周刊表示，「因唐志中是她在台灣美國學校的同學，來台發展，便常和黑人、潘瑋柏去PUBRoom18玩，她在那邊被王力宏搭訕，王誇獎她很漂亮、眼睫毛很長，當下對產生好感，往後經常出入他家，兩人也曾有過嘴唇的接觸。」

這段周刊報導，讓當時的維多利亞與王力宏因為緋聞同框，維多利亞稱，「王力宏為了隱藏身分自稱Alex，每天都會傳7、8個簡訊給她，更曾對她說見過她的人或跟她通過電話之後，都會一直想著她；兩人去王力宏家看電視、聊天，時間長達半年。兩人感情無法維繫，是因沒話題、沒時間，之後漸行漸遠，她生日，王力宏還傳簡訊給她，前男友Jack還吃過醋。」

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昔日的爆料一出，讓當時的維多利亞遭受輿論抨擊，且兩造說法不一，之後維多利亞也和經紀公司鬧僵，黯然退出演藝圈。《對我說髒話》專頁也補充，「當時黑人、唐志中、潘瑋柏也與維多利亞切割，黑人說：「因為多講什麼都是幫她炒新聞！」唐志中則開玩笑勸她不要再吃「違禁品」（結果沾惹了大麻Ｋ他命，弄到一身腥臭，居然是他）」

時至今日，女星維多利亞在退出演藝圈後，最後的媒體消息是在2016年已婚一年，並準備當律師。而李靚蕾近日的千字文一出，控訴前夫召妓約砲，跟砲友奶貼、舔唇，再對比維多利亞稱王與她「有過嘴唇的接觸」，時間也算幫她復仇了。