王力宏確定人格死刑！　醫曝「走錯這幾步」：演藝生涯結束了

記者邱晟軒／綜合報導

李靚蕾踢爆王力宏約砲、召妓樣樣來，引爆各界譁然。王力宏父親今（19日）凌晨打破沉默，親筆信反控李靚蕾，李靚蕾也立即以長文反擊，並要求王力宏下午3點前公開道歉，否則將提告。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學直指，王力宏「人格死刑幾乎確立了」，呼籲他親身站出來面對媒體，誠心認錯道歉。

謝宗學在臉書「Dr. E小兒急診室日誌」發文表示，王力宏所創下人夫的低標只有更低沒有最低，王父在油田放火的公關能力，堪稱公關災損處理最佳負面教材。

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▲外遇召妓風波爆發至今，王力宏仍未出面回應。（圖／翻攝王力宏臉書）

謝宗學認為，王力宏這時候該做的事情很簡單，就是自己親身站出來面對媒體，誠心認錯、道歉，不管前妻會不會同意接受，自願加碼幾億元的贍養費和房產。用行動告訴三個孩子，爸爸雖然做錯事，但勇於承擔過去的錯誤，並願意為錯誤做出最大的補償；同時對過去支持自己的粉絲道歉，深刻檢討過去荒謬的行為，未來會用更好的音樂創作補償，並終身投入公益活動。

他指出，該做的事不做，身為男人卻躲在老父身後，讓父親繼續放話攻擊辛苦付出八年人生的前妻，甚至還要求前妻謊稱是神智不清前天晚上才發文污衊。不管今天下午有沒有出來道歉，人格死刑幾乎確立了，未來不管在台灣還是中國，演藝生涯大概結束了，畢竟事業很大一部分是靠人設才能維持。

▲王力宏爸爸發聲明。（圖／宏聲提供）

最後謝宗學也在文末強調，未來我會教導孩子，偶像崇拜適度就好， 很多時候形象是包裝、塑造出來的人設，崇拜的對象只是一個虛擬幻影，好好欣賞真實表現出來的才藝和演技即可，不用對螢光幕後實際的人格有過多的期待。這次的事件除了讓全台正常人夫重拾價值和自信外，也是對孩子很好的機會教育。