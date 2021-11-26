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晨光土司料理大賽又來了！土司料理達人快發揮創意把萬元好禮帶回家

▲▼ 統一晨光土司產品拍攝（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲晨光土司超商就能買到，發揮創意讓餐桌美食更豐富。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

土司，是家家戶戶的必備食材，不管什麼時候，都可以輕鬆快速變出豐富多樣的料理，一端上桌就能吸引全家人目光，尤其早餐吃土司料理更是幸福感爆棚！超商就能買到的晨光土司，Q彈柔軟的口感，以獨特的「糯米種工法」製成，土司越嚼越香甜，讓人一口嚐到幸福滋味。去年晨光土司舉行「做自己的晨光料理大賽」，網路小當家們以晨光土司為主食材，端出各種創意料理，在土司料理界引發風潮，今年料理大賽又來啦！祭出5萬元超商禮券好禮，身為料理達人，還不快來參加！

去年引發土司料理界熱潮的「做自己的晨光料理大賽」，賽況激烈且每一位參賽者絕活盡出，端出來的作品各個都吸睛，無論是搭配超商隨手可購得的食材製作出超高土司塔，還是沾上蛋液用氣炸鍋炸到外酥內軟的法國土司，又或是造型滿分的寶貝球料理，都讓人想要流口水。今年活動主題結合在地小吃等創意搭配，讓各位創意料理大師們挑戰創意十足的「在地感」。

▲統一晨光土司,創意料理,食譜,晨光土司料理大賽。（圖／網友提供）

▲創意「獅子頭」料理，超吸睛。（圖／此為投稿作品，網友提供、請勿翻攝）

今年的作品依舊超吸睛，結合台灣知名菜色的概念，用土司做成像「獅子頭」的外形！將晨光嚴選土司去邊、切成4等份，表面抹上沙拉後將4片土司疊起，放上起司片進烤箱加熱，出爐後四邊抹上沙拉再沾肉鬆、以海苔做出小獅子的五官裝飾即完成。

▲統一晨光土司,創意料理,食譜,晨光土司料理大賽。（圖／網友提供）

▲水果海鮮總匯土司超豐盛。（圖／此為投稿作品，網友提供、請勿翻攝）

水果愛好者可以依個人喜好加入適量水果、生菜，再煎上一塊花枝蝦排，放上起司片和荷包蛋，簡單端出水果海鮮總匯土司，一次滿足味蕾的不同喜好！晨光嚴選土司無論當作主角或配角都美味。

▲統一晨光土司,創意料理,食譜,晨光土司料理大賽。（圖／網友提供）

▲煎過的土司香脆可口，讓人難以抗拒。（圖／此為投稿作品，網友提供、請勿翻攝）

更有參賽者發揮創意，將晨光嚴選土司切成適口小方塊，煎上色後加入切小塊的火腿、洋蔥、蔥花，為家中餐桌增色不少，土司香煎過的酥脆口感，小朋友也一口接一口。

▲統一晨光土司,創意料理,食譜,晨光土司料理大賽。（圖／網友提供）

▲隨時嘴饞就來點懶人料理。（圖／此為投稿作品，網友提供、請勿翻攝）

想要來點懶人料理？或是將晨光嚴選土司當成餅皮，放上肉鬆後捲起、沾上蛋液和蔥花，蔥花肉鬆土司捲就完成了，超適合當成下午茶的解嘴饞小點心。

▲統一晨光土司,創意料理,食譜,晨光土司料理大賽。（圖／網友提供）

▲▼無論投稿參賽或為喜愛的作品讚聲，都有機會把萬元超商禮券帶回家。（圖／晨光提供）

▲統一晨光土司,創意料理,食譜,晨光土司料理大賽。（圖／網友提供）

「做自己的晨光料理大賽」號召愛料理的土司達人們，只要參加投稿即可獲得晨光嚴選土司1包，人氣料理前10名還可把高額禮券帶回家，最高5萬元超商禮券等你拿！如果你是料理苦手，那就在12/14前投票給自己喜歡的土司料理，也有機會抽中萬元禮券。

►做自己的晨光料理大賽

▲▼ 晨光土司料理大賽又來了！土司料理達人快發揮創意把萬元好禮帶回家 。（圖／資料照）

*廣編內容圖片僅供參考，產品以實物為主。

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