王力宏事件牽扯太廣！鄉民女神怒批「血流成河了」：認錯那麼難？

▲王力宏至今還是不出面解釋。（圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

王力宏外遇、約砲等渣男行徑被揭穿後，BY2妹妹Yumi、徐若瑄等大咖也一同被捲入，PTT鄉民女神qn（黃瓊慧 ）整理整個事件懶人包，直呼事情演變至今已「血流成河」，而且王爸爸那封782字手寫信是最大爆點，鄉民看完更加怒火中燒，建議王爸爸「你不要幫你45歲從不約砲召妓的好兒子再擋槍了，只會越弄越糟，叫他自己出來面對吧！」

qn在臉書整理王力宏事件懶人包，最初是15日傳出離婚消息，官方說法是婆媳問題，但李靚蕾17日就貼出5000字長文，揭穿離婚真正原因是王力宏長期以來外遇、冷暴力，消息曝光後徐若瑄被懷疑牽涉其中，她18日隨即澄清自己沒對不起先生，請王力宏趕快出面解釋，接著同一天，BY2妹妹Yumi也被爆料是王力宏砲友，婚後仍持續傳裸照給男方，李靚蕾更說「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝。」看來王力宏外遇Yumi的證據十足。

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▲王爸爸的提油救火信，讓風向更朝女方靠攏。（圖／翻攝自王力宏IG）



19日整起事件迎來最大爆點，王爸爸凌晨公開782字手寫信，原本是想為兒子洗白，結果通篇都在批評女方懷孕逼婚、覬覦財產，對自己兒子的脫序行為絲毫不譴責，反而讓網友越看越氣，簡直是提油救火。qn忍不住痛罵，「只要你承認這幾年你犯的所有錯誤，有那麼難嗎？！小孩都生3個了你他媽的跟我說這幾年是如同地獄般的生活？！你內射的時候那麼爽怎麼不說那是天堂？」

qn也提到，19日還有個關鍵插曲，王力宏18日返台在防疫旅館時，竟然不是選擇面對問題，承認自己犯錯，而是傳了一封簡訊給李靚蕾，要求她收回指控，「給妳房子，然後妳告訴媒體昨天其實是你太難過、神智不清發的文，王力宏並沒有做那些事，然後妳道歉。」

網友看不下去怒轟，「靠懷孕上位是不是古裝劇看太多？陷太深了」、「都45歲，遇到事情還叫爸爸出面真的很爛」、「其實還蠻欽佩羅志祥跟蝴蝶，兩個人第一時間就出來道歉了，王力宏還在一直垂死掙扎」、「我的兒子很乖不會這樣，一定是別的小孩帶壞他的」、「爸爸開油罐車來救火囉！」