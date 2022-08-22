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人妻火辣偷吃「新鮮小香腸」！狂讚嫩15歲小王：很厲害　人夫綠炸

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲新竹一名人妻偷吃小15歲的鮮肉被老公抓包。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新竹報導

新竹縣一名人夫指控，妻子偷吃嫩她15歲的「小王」，雙方還有不少鹹濕對話，裡面包括「大雪茄」、「我想吃你了」、「把我弄得淫蕩」、「新鮮小香腸」等等，令人夫大受打擊，向妻子與小王提告求償。新竹地院審理後，判小王賠償人夫20萬元，可上訴。

人夫主張，2、3年前與妻子一同從事直銷，2人在工作期間認識了小王，沒想到小王2021年9月間卻與妻子互傳親暱訊息，還發展出不正常往來關係。人夫發現後曾質問2人，但妻子與小王都說那些訊息只是在「開玩笑」，他便不以為意，孰料，同年11月間，他又發現了2人互傳包括性行為、相愛、生小孩、出遊等的親密訊息。

人夫表示， 與妻子結婚10年，共同育有3個小孩，發現這件事情之前，雙方並沒有喪失共同生活的信任、感情基礎，但這些訊息徹底摧毀支撐婚姻及家庭生活的情感意志，他決定向2人提告求償100萬元精神撫慰金。

針對人夫的控訴，小王辯稱，與人妻並沒有感情，更遑論發生性行為了，3年前他因團隊合作認識人妻，但因人妻的年紀比他大15歲，雙方只是一般合作夥伴關係，偶爾透過通訊軟體聊天，雖然聊天過程中人妻會對他示好，但他深知2人年紀差距太大，彼此間絕不可能發生情感，但又怕合作關係會尷尬，這才應和人妻的訊息。

小王提到，自己性格外向、交友廣闊，在聊天過程中不免與異性友人開較為煽情的玩笑，實際上並沒有與友人發生性行為，否認單獨前往人妻住處。另外，他表示，自己的住處同時也是他與母親的辦公室，怎麼可能與人妻在他的住處內發展關係，強調這些訊息全是玩笑。

▲桃園市郭姓人夫4年前與妻子結婚，婚後妻子為其連生3子女，但郭卻與高姓小三外遇，人妻得知小三嗆聲要修理她，還要郭男拍裸照氣得提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲人妻與小王辯稱，2人的對話內容都是在「開玩笑」。（示意圖／視覺中國CFP）

人妻也稱，這些訊息只是出於開玩笑、戲謔的心態傳的，且人夫也沒有證據證明她與小王有共處一處衣衫不整，或曾經性交、猥褻的事實，就算這些訊息內容露骨，仍算是「言論自由」的範疇。

除此之外，人妻指出，人夫2021年12月中旬提出求償訴訟，後來又在2022年1月撤回對她的訴訟，2022年2月夫妻離婚，依發生時間順序，人夫離婚時沒有表示保留對這起訴訟的損害賠償請求權，且雙方也在離婚協議書中對財產歸屬有明確的安排，可以認定人夫所接受的離婚條件中，已經衡量了一切可能的財產、非財產上的請求權，而全部都一併和解，如今再向她求償，實在沒有理由。

新竹地方法院勘驗人妻與小王的對話發現，內容包括，「我這有大雪茄哦」、「我想吃你了，在你床上」、「你已經成功的在我床上把我弄得淫蕩了」、「防禦持久力很厲害」、「我都被你搞到MC還提早來」、「新鮮小香腸」、「不要闖紅燈啦」、「不想破壞你對我的愛愛美感」、「以後還要陪你接生小孩勒」、「愛你」等，逾越一般朋友交往的界線。

法院審酌人夫與妻子離婚的時序後指出，根據離婚協議書內的約定，人夫已經免除妻子侵害配偶權的損害賠償債務，事後又再追加妻子為被告不合理，故免除人妻的賠償責任，至於小王則應賠償人夫20萬元，全案仍可上訴。

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