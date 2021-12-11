　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

殺害美女師！美國「注射處決」今年第11個死囚　創數十年來最低

▲▼監獄（示意圖／取自Pixabay）

▲美國今年處決11死囚，創數十年來最低。（示意圖／取自Pixabay）

中央社

美國有一名被定罪的殺人犯在奧克拉荷馬州以注射方式處決，這是美國今年第11個被處決的死囚，創數十年來最低。

法新社報導，史托佛（Bigler Stouffer）關押在死囚牢房逾35年，因他在1985年殺害女教師芮維斯（Linda Reaves），並意圖殺害她的男友伊文思（Doug Ivens）未遂。

現年79歲的史托佛在位於麥卡萊斯特（McAlester）的奧克拉荷馬州立監獄（Oklahoma State Penitentiary）被處死，此前最高法院及州長史提特（Kevin Stitt）否決最後一刻的停止處決請求。史托佛是奧克拉荷馬州今年第2個被處決的死刑犯。

美國最高法院於1972年推翻死刑，不過4年後又恢復此極刑。近幾年來美國處死的人數遞減，總計23州廢除死刑，加州、俄勒岡州與賓州則暫緩執行。

美國今年只有3名聯邦死囚被處死，另有5個州共計處死8囚，分別是德州3人，奧克拉荷馬州2人，阿拉巴馬州、密西西比州與密蘇里州各1人。據死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）指出，至今年年底前沒有其他預定處決。

去年美國疫情嚴峻，許多州暫緩處決死囚，但全美仍處決17名死刑犯。當時的總統川普（Donald Trump）恢復中斷17年的聯邦處決，有10名聯邦死囚遭處決。至於拜登（Joe Biden）今年元月就任後，聯邦處決又喊卡。

'Justice is now served for Linda Reaves'

Daily Mail 發佈於 2021年12月9日 星期四

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
他分享廚房紙巾「神級用法」　網狂讚：生活智慧王
鄧佳華「華根初上」片酬曝！網憂孟若羽人生崩壞　導演一句神回擊
《鬼滅之刃》動畫公司逃漏稅1.38億！罰金出爐　官網聲明道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英媒記者：尼加拉瓜斷交「僅象徵性」　對台灣影響不大

殺害美女師！美國「注射處決」今年第11個死囚　創數十年來最低

國際火線／最後槍聲：全斗煥、盧泰愚與「雙十二政變」

英國法官拒引渡「維基解密」亞桑傑　美國政府上訴成功

精準預言新冠疫情！法「傳奇先知」示警：2022年全球8大災難來了

「日台有共同價值觀」　首相岸田文雄：歡迎台灣加入CPTPP

「36暴走族」狂飆被逮捕　首領驚人宣言：我要一統神奈川

馬斯克不想幹了　轉行當「全職網紅」問：意下如何？

哈利波特「初版精裝小說」1305萬天價賣出　全球僅500本

印度神童預言又成真！12月關鍵第2周「6大事件」　台灣就發生2件

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

友邦尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」　外交部：停止援助、撤離大使館

邱澤閃娶許瑋甯..邱鋒澤「狂被Tag」XD　看「祝你幸福」留言傻眼：我早就結婚了！

俊昊「世孫出浴」腹肌讓李世榮看傻　聽她說喜歡自己...他消失跑去笑XD

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

2歲童外婆家走失！監視器查真相　竟是「5隻狗」帶他逛街走到土地公

男孩穿女裝戴假髮勇敢做自己！ 變超漂亮「仙氣正妹」網友驚豔

英媒記者：尼加拉瓜斷交「僅象徵性」　對台灣影響不大

殺害美女師！美國「注射處決」今年第11個死囚　創數十年來最低

國際火線／最後槍聲：全斗煥、盧泰愚與「雙十二政變」

英國法官拒引渡「維基解密」亞桑傑　美國政府上訴成功

精準預言新冠疫情！法「傳奇先知」示警：2022年全球8大災難來了

「日台有共同價值觀」　首相岸田文雄：歡迎台灣加入CPTPP

「36暴走族」狂飆被逮捕　首領驚人宣言：我要一統神奈川

馬斯克不想幹了　轉行當「全職網紅」問：意下如何？

哈利波特「初版精裝小說」1305萬天價賣出　全球僅500本

印度神童預言又成真！12月關鍵第2周「6大事件」　台灣就發生2件

台灣重要候鳥棲地中繼站　新北賞鳥勝地「貢寮田寮洋」　

實驗室女被咬傷19天「病毒量仍高」　醫揭2大疑點：老鼠會哈啾？

英媒記者：尼加拉瓜斷交「僅象徵性」　對台灣影響不大

科技新貴結構設計師返鄉從農　石門青農謝宜良傳承古法製好茶

辣妹歌手遭男星家暴「打到耳膜穿孔」　醫院過七夕：從女友變砲友

殺害美女師！美國「注射處決」今年第11個死囚　創數十年來最低

快訊／臉書Messenger故障！訊息「瘋狂跳動」又延遲　網快瘋了

屏東又傳比特犬咬人！她一年遭「3次攻擊」　飼主狠嗆：咬死算了

臺文館「火星快閃酒吧」開幕！聲音情境吧檯+燈光秀　展演時間曝

國光女神錄影一半「胃痛到想吐」！　驚曝：快暈倒…深夜急就醫

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

印度神童預言又中　6事件一次看

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

「傳奇先知」曝明年全球8大災難來了

選手村淪砲房！教練30次性侵女國手遭判13年

詭異！　千年木乃伊「全身被綁、摀臉屈膝」

看河馬被攻擊！姐妹下體遭啃食肚破腸流

暴走族被逮　首領：要一統神奈川

美國今年處決11死囚　創數十年來最低

最後槍聲：韓國的「雙十二政變」

英國法官拒引渡亞桑傑　美國政府上訴成功

日台有共同價值觀　首相：歡迎台灣入CPTPP

尼國狂拿金援仍斷交　9億棒球場、27億貸款打水漂

10歲女童創業當老闆「首月進帳554萬」

小吃攤闆娘「胸爆」超火辣　撈湯豪乳快掉出

更多熱門

相關新聞

英國法官拒引渡亞桑傑　美國政府上訴成功

英國法官拒引渡亞桑傑　美國政府上訴成功

英國下級法院法官今年稍早駁回引渡揭密網站「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑至美國受審的請求，美方隨後提出上訴，美國政府10日贏得上訴。

48歲媽盜用女兒身份　裝嫩騙吃小鮮肉

48歲媽盜用女兒身份　裝嫩騙吃小鮮肉

研究曝「這時段」打疫苗抗體會更多

研究曝「這時段」打疫苗抗體會更多

立陶宛：拜登承諾提供「額外軍事能力」

立陶宛：拜登承諾提供「額外軍事能力」

與美決裂　尼加拉瓜被中挖牆腳

與美決裂　尼加拉瓜被中挖牆腳

關鍵字：

美國奧克拉荷馬州北美要聞死囚死刑Bigler StoufferLinda Reaves

讀者迴響

熱門新聞

即／確診中研院女到過！京站「980人」快篩結果曝

鄧佳華女優「腰彎撿手機」藏不住了

男歌手驚傳罹骨髓癌失聯！　友：突然找不到人

邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」傻眼：我早結婚了

印度神童預言又中　6事件一次看

2022年桃花爆棚3星座公開！

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

短髮妹站黃偉哲旁邊「G級頭燈」撐爆襯衫

鄧佳華AV片酬曝！導演一句回擊這件事

6正妹去夜店「遭注射不明藥物」！她昏迷被帶走

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物」網傻了

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

藍心湄早知道邱澤、許瑋甯交往！金馬獎直播已洩漏

熊熊被男友掀裙檢查：他很愛我！

更多

最夯影音

更多
許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸

許瑋甯、邱澤結婚！《當男人》CP成真　首PO甜蜜合照「曬超大鑽戒」閃炸
華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

華燈初上第 2 部 | 正式預告 | Netflix

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

友邦尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」　外交部：停止援助、撤離大使館

友邦尼加拉瓜宣布「與台灣斷交」　外交部：停止援助、撤離大使館

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面