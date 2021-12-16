當幸福來敲門～大膽追愛！60歲母跨海網愛　直奔澳洲嫁外國阿伯

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知名主持人鄭弘儀與網紅朱姐主持的podcast節目《沒大沒小喇吉歐》，最近邀請作家陳名珉暢聊她母親「異國婚姻追愛記」。陳名珉的母親51歲時因為丈夫驟逝失去生活重心，因此開始爬山、學英文、上網，同時母親也積極尋覓第二春，甚至誤當別人的小三，對方的老婆還找上門來嗆聲，不僅如此，陳母學會上網後，不僅穿低胸與網友視訊，最後還交網友交到國外，跟外國人暢聊無阻，甚至聊沒兩句，劈頭就跟對方說：「我想結婚，你要不要娶我？」

《沒大沒小喇吉歐》邀請陳名珉上節目分享母親的跨國黃昏戀，探討時下長輩中年後單身的現象。鄭弘儀說，根據統計現在50歲以上單身的台灣女性，高達4成2，但很少人能像陳媽媽這樣勇敢追愛。陳名珉笑說，她大概是憑著一股傻勁。起初陳媽媽確實也碰上不少鳥事，例如遇到兩人相約一起吃飯，對方連續三次不買單，還遇過謊稱自己是英國有名的禮服設計師，有天在馬來西亞被搶，要陳媽匯幾萬塊給他。儘管遇上這些怪咖，陳媽媽依舊不放棄，哭了一晚後，隔天起床又生龍活虎的繼續尋覓真愛。

陳名珉還記得母親跟她說，要把自己在60歲前嫁出去，她問：「為什麼是60歲？」母親回答：「我現在還有體力學英文、學上網，但如果超過60歲，我想我可能沒辦法適應了。」母親還說，矜持有什麼用，這把年紀都不知道明天在哪裡，哪有時間浪費，要趁還有力氣的時候，把自己嫁掉。起初陳名珉對於母親過於積極尋找第二春嗤之以鼻，甚至感覺被背叛，「好像爸爸可以被取代」。

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直到有一天陳名珉在沒有告知母親的情況下突然回家，看到母親一人瑟縮在沙發上，屋裡沒開燈，桌上放著吃剩的剩菜，那一幕讓陳名珉至今想起來仍覺得淒涼，從此之後，她不再阻止母親追愛，只希望她能和以前和爸爸在一起時那樣快樂就好。

沒想到陳母有天說要飛到澳洲見網友，連line貼圖都不會買的她，竟然自己上網買了機票飛到澳洲，一去就去三個月，回來沒兩週，又說要飛回去陪她的網友，一位「澳洲阿伯」。過不久陳名珉就收到母親說要與對方結婚的訊息，她除了錯愕還是錯愕，直到他倆一起回台灣，她在母親臉上看到久違的笑容，才徹底了解。陳名珉說：「她曾這樣對我爸笑，那是我很小的事情，後來長大，生活變得忙碌，那種笑容消失很久了。但他們倆在一起的時候，探照燈都沒他們兩個亮，甚至還當我跟我妹的面，餐廳像啄木鳥一樣對著嘴猛親。」

陳名珉說，「曾經我是那麼不願意讓另一個人走進我爸建立的家庭，坐在他的位置上，但面對阿伯，我卻覺得沒有違和感。」或許沒有誰會取代誰，有的只是不停融入。陳名珉撰寫的《我媽的異國婚姻》一書，改編為電視劇《媽，別鬧了》由賈靜雯、比莉、柯佳嬿主演，將於Netflix推出。

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