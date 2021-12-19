闊葉樹材妙用多　奧萬大自然教育中心即起開展報你知

▲奧萬大自然教育中心舉辦國產闊葉樹木材商品開發成果展（下同）。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

為推廣台灣國產闊葉樹木材的多元利用，林務局南投林管處委託嘉義大學辦理「國產闊葉樹木材於木質材料商品開發應用之研究計畫」，日前於奧萬大森林園區舉辦成果發表會，希望讓民眾了解闊葉樹材不只能供應傳統農工用途，也能化為居家器物良伴、更是了解原住民固有文化的媒介。

本次活動於16日上午於奧萬大自然教育中心舉行，也邀請台大實驗林管處、丹大布農生態旅遊協會及取得溯源QR code之國產材廠商，除安排介紹以闊葉樹木材所設計出之客廳及餐廳家具組等相關開發商品，並同步展出小型闊葉樹木創作品、提供木製魯班鎖之DIY體驗；當地賽德克族何珍襄老師也到場分享國產材於原民編織上之利用，讓民眾又多認識到國產材與原民文化之結合。

南投林管處處長李政賢表示，闊葉樹木材傳統上多用在農具及五金工具柄等製作，目前則多打碎製成太空包，在材質上無法達成有效利用，故本次計畫將國內常見的殼斗科、樟科及楝科等闊葉樹樹種，依其木材之特性，設計成不同商品，以提供國內闊葉樹木材多元利用之參考。

林管處指出，本次研究成果展將在16日（四）至111年1月14日（五）止，每日上午8點至下午5點於奧萬大森林園區自然教育中心1樓展出，歡迎民眾前往奧萬大享受楓紅景觀，也欣賞國產闊葉樹木質商品之美。



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