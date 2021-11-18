美報告指香港立法會成「橡皮圖章」　港府強烈反駁

▲香港立法會。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國「美中經濟與安全審議委員會」日前提交年度報告，指中共透過《香港國安法》顛覆香港社會及政治環境，改變了選舉制度，親中議員佔大多數，立法會已成「橡皮圖章」。對此，港府18日發文強烈反駁，稱「愛國者治港」原則得以全面落實，有利維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，完善香港選舉制度是必須的。

港府表示，堅決反對及強烈譴責委員會在報告中的多項不實指控，「特區政府再次敦促美國尊重國際法和國際關係基本準則，任何利用香港干預國家內政的企圖都不會得逞，我們會繼續堅定地履行維護國家安全的職責。」

▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



港府指出，自《香港國安法》實施後，香港社會因此得以由亂轉治，香港全面準確貫徹「一國兩制」方針，特區高度自治得到保障，市民繼續依法享有《基本法》下的權利和自由。

港府提到，《香港國安法》不單保障了社會的安全穩定，亦鞏固了香港作為國際金融中心的地位，有利吸引更多全球各地的投資者前來營商和投資。自《香港國安法》實施以來，香港的金融市場維持穩定，銀行業依舊蓬勃發展，金融服務業前景依然極佳，不論是在本地或內地，發展機遇處處。

港府強調，必須嚴正指出報告內針對完善選舉制度的失實指控，為確保香港特區選舉制度符合「一國兩制」方針及香港特區的實際情況，令「愛國者治港」原則得以全面落實，有利維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，因此完善香港特區的選舉制度是及時和必須的，「特區政府致力確保公共選舉在公平、公開和誠實的原則下舉行。」