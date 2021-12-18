彰化棄置場狂燒6天今增10消防車灌救　警朝人為縱火方向偵辦

▲彰化花壇堆置場火警。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉水坑巷附近堆置了2,000噸非法廢棄物狂燒6天，至今天仍不停的有黑煙竄出，累壞了消防弟兄，消防局動用多輛挖土機調派6分隊10輛消防車前往灌水搶救，最快明天能撲滅完成，目前警方朝向人為惡意縱火方向進行偵調查。

該堆置場原本為廢棄的磚造場，被堆積的非法裝潢木材廢棄物有10餘層樓高，有將近2,000多公噸，多天來持續動用挖土機及消防水車灌水滅火後，至今天只剩下1/4仍發現有殘煙，預計明天將能完成滅火作業。

環保局則指出，這塊土地在2018年就被堆積廢棄物，民眾檢舉後，環保局稽查發現相關行為人未經主管機關提供土地堆置廢棄物及未領有廢棄物處理許可證，依違反廢清法移送司法機關偵辦。

彰化地檢在2018年、2019年偵辦，地院已將該廢棄物公司3個行為人判有期徒刑2年6月到5年6個月不等徒刑 ，並沒收不法所得，還有2人仍在上訴中，環保局責成該公司必須在2022年1月31日前必須將這些廢棄物清理完畢，未料在6天前開始燃燒，目前縣府已請警察局查明，並朝向人為縱火的方向進行偵辦。

環保局也提醒民眾，花壇鄉水坑巷空地火災，環保局持續監測空氣品質，提醒受影響區域民眾家戶緊閉門窗避免外出，並加強個人防護，如需外出，請配戴口罩，以維護個人健康。