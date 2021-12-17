台灣民俗村將開發工業區　環盟：號召民眾反對

▲▼彰化環盟反對開發惠來產業園區。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

曾為全台十大旅遊勝地第一名的台灣民俗村，地主去年初拆除後開發為惠來產業園區，下周一(12/20)環保局將召開第1次「環境影響說明書」審查會，今(17)日上午環盟再度前往縣府前抗議反對開發成工業用地，高喊「反對台灣民俗村變成有毒工業區」，藉此號召更多縣民前往發言關注。

彰化環盟及環保相關團體於今年8月間，裝扮成灰面鵟鷹前往抗議，今天彰化環盟再度到縣府前反對，彰化縣議員李成濟指出，台灣民俗村是彰化縣最大的觀光遊憩用地，彰化縣觀光產業長期落後其他縣市，台灣民俗村52公頃用地是彰化發展觀光的基地，若變成工業區會讓彰化在觀光更大的落後其他縣市，請王惠美縣長給彰化觀光發展一條生路。

彰化縣議員參選人楊子賢表示，現在花壇是茉莉花故鄉，栽培面積30公頃，佔全台7成，花壇鄉農會也為此頻頻得獎，已經成為高經濟農作物，新興農業創造產值，也是西施柚產地，民俗村附近有11個灌溉取水口，工業區再生水絕不比原先的灌溉用水乾淨，長期下來將會毀滅花壇的農業之光，

理事張淑芬表示，惠來產業園區開發案引進產業號稱低汙染且要促進地方產業發展，但是從環評書資料來看，引進的工廠很多不是在彰化縣而是台中市，甚至多筆違規環保紀錄。

要健康婆婆媽媽團彰化團團長顏淑女說，今年太陽光電業者申請計畫在民俗村旁做太陽能光電，第一審就踢鐵板，彰化縣農業處不同意，有山坡地保育區，台灣野鳥、石虎重要棲地，不准開發，結果惠來可以，漢特不行？命運大不同的原因是什麼？看不到有合理性、必要性的開發，要求縣府退回整個開發案的申請。

楊子賢強調，一旦民俗村工業區通過以後，139交通怎麼辦？這起開發案也將會影響彰化的觀光命脈，139縣道已是知名的環島自行車縣道，沿路風光明媚，有鳳梨與咖啡的產業，整體觀光潛力正在發展，如果未來還要開放工業區大貨車、卡車走139縣道，自行車騎士的淨土將成為死亡道路，縣府應該三思。

環保局表示，彰化縣政府訂有「彰化縣政府環境影響評估審查旁聽要點」，供關切個別開發案之人民及團體都有機會於環境影響評估審查會時表達意見，以達成經濟與環境保護兼顧發展，20日「彰化縣花壇鄉惠來產業園區開發案環境影響說明書」第1次審查會，歡迎民眾旁聽。