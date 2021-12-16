富邦人壽與荒野為台中烏溪把脈　川廢集中「大烏龍」地區

▲富邦人壽長期關注河川保育，率全台企業之先與荒野保護協會完成首年台中烏溪川廢熱點分布，荒野保護協會理事長劉月梅（右4）、富邦人壽陳世岳執行副總（中）、經濟部水利署第三河川局張稚煇副局長（左4）、富邦人壽陳姿瑛部長（左3）等，承諾連續三年投入支持川廢快篩調查行動。

圖、文／富邦人壽提供

荒野保護協會去年發布全台首份「淡水河川廢快篩調查」，證實河川廢棄物是海廢主要來源之一，倡議從「河」開始替海洋止血，長期關注環境永續議題的富邦人壽，率全台企業之先連續三年支持「川廢快篩調查計畫」，攜手荒野保護協會首年前進台中為烏溪把脈。

根據今年「台中烏溪流域川廢快篩調查」顯示，本次調查區段（河岸及海岸約215.5公里）垃圾總量約110萬公升，以雙北市通用的14公升垃圾袋來計算，可裝滿逾7.8萬袋，平均每1公里河段就有近400袋的廢棄物，且廢棄物組成有高達7成為一次性塑膠製品，大量廢棄物從河流入海洋，將造成嚴重汙染，荒野保護協會及富邦人壽共同呼籲大眾落實日常減塑與資源回收，期待集結相關政府單位、NGO及企業之力，共同推動河川保育，實現「乾淨的河，湛藍的海」之願景。



荒野保護協會理事長劉月梅表示，近年來環保署推動「向海致敬」政策，動員相關單位積極舉辦淨灘活動。但淨灘並不是唯一潔淨海洋的解方，山林、河川、海洋是串聯在一起的，唯有解決陸地廢棄物的問題，才能真正減少垃圾進入海洋。藉由「川廢快篩調查計畫」，公布調查數據，並集結政府、企業與全民的力量，以最有效的方式清除河川垃圾，阻止陸地垃圾進入海洋。

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富邦人壽總經理陳俊伴表示，因應國際ESG浪潮興起，富邦人壽積極響應、落實永續經營理念，透過四大低碳策略：綠色採購、友善職場、服務無紙化、公益環保，呼應聯合國永續發展目標SDGs，自主發表《環境永續宣言》，積極響應金控2025年《永續願景工程》，致力實踐永續承諾，塑造綠色金融典範，並率全台之先，支持荒野保護協會「河川廢棄物快篩調查計畫」，今年完成台中烏溪川廢調查，明年將前進新竹科技城，為頭前溪把脈。

富邦人壽執行副總陳世岳表示，荒野保護協會與企業推動ESG「治本」之精神不謀而合，富邦人壽號召在地同仁、公私協力完成今年的「台中烏溪川廢快篩調查」，全面實踐取之於社會、用之於社會的理念，亦培訓近3萬名同仁為「環境友善大使」，讓每位同仁都發揮綠色影響力，共同打造一個河川與全民共生的生活環境。

▲「台中烏溪川廢快篩調查」富邦人壽號召在地同仁參與執行，成為「公民科學家」，並培訓全台近3萬名同仁為「環境友善大使」，發揮每位同仁綠色影響力，共同打造河川與全民共生的生活環境。

一次性塑膠製品廢棄物高達7成 源頭減塑刻不容緩

負責「台中烏溪川廢快篩調查計畫」的專員徐筱珺指出，今年的調查因為有富邦人壽企業的支持得以推展順利。調查團隊由荒野志工與富邦人壽企業志工籌組而成，以低碳、無紙又結合公民科學家（Citizen Science）的調查方式，用騎乘單車或徒步完成烏溪「垃圾分布、數量及種類」調查，由於河岸鮮少設置車道，大部分河段以徒步完成調查，難度高於淡水河流域的調查。

本次調查110萬公升川廢中，塑膠製品超過7成，分別為塑膠袋含食品包裝袋約28.6%、塑膠瓶罐容器約23%、一次性塑膠製品如飲料杯/吸管/免洗餐具約21.3%，此三類廢棄物也廣泛出現於海岸，再次證實川廢是海廢主要來源之一。另廢棄物種類也因應地形、人們的生活型態等而有所差異，下游廢棄物主要組成為「破碎的塑膠瓶、塑膠袋、一次性餐具及少部分的保麗龍」，而愈往中上游垃圾量並沒有減少，主要組成為「整袋的家庭垃圾、大型廢棄傢俱、事業廢棄物等」，外觀上較無沾附泥沙或在環境中風化的痕跡，顯示此類垃圾距離被丟棄時間或丟棄地點均相距不遠，推測多為非法棄置。

8成烏溪川廢集中兩成河段，3大熱點：烏日高鐵、大肚區國道一號橋下、出海口

根據烏溪垃圾累積曲線圖及川廢熱點分布圖中發現，80%的垃圾集中於20%的河岸段，且熱點集中「大烏龍」三區，分別是：「烏日高鐵站附近」、「大肚區國道一號橋下」及「烏溪流域出海口」（鄰近龍井區、伸港鄉、線西鄉）。進一步觀察，垃圾熱點多集中於較隱密及有建設圍牆的河岸段，推測為惡意棄置；而橋墩附近、河堤斜坡及自行車道之廢棄物，多為民眾於河岸休閒娛樂時丟棄的零散垃圾，包含菸蒂、口罩、一次性塑膠、釣魚用具等。

透過本次調查，政府相關單位可以依數據來調整預算與人力，於熱點區加強清運，以提高河川廢棄物清除的效率、將經費有效花在刀口上，達到公私協力的助益，未來荒野保護協會與富邦人壽將持續推動「全台河川廢棄物快篩調查」計畫，做河川保育的先鋒！

而川廢的來源與民生息息相關，守護河川不能單打獨鬥，更需要大眾的關注，為此富邦人壽結合全台北中南六校系所，包含台灣師範大學、東海大學、逢甲大學、台中科技大學、高雄科技大學、東南科技大學，推動USR環境永續專案，號召在地同仁及師生舉辦淨溪/淨灘活動、社區環教活動等，持續提升大眾對環境保育的重視。期望全民落實良好生活習慣，建立「源頭減塑」的觀念，才能減少陸地垃圾進入河川及海洋，在「減少海廢垃圾生成」的目標上往前一大步。