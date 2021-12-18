花蓮燈會明年1月底熱鬧登場　太平洋公園暫南側出入口暫封閉

▲▼為進行燈會展品製作與環境佈置，太平洋公園南濱段南側的出入口即日起暫時封閉。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府繼年底6天6夜的花蓮太平洋觀光節跨年演唱會後，接續在明年1月推出2022花蓮太平洋燈會，自12/17起暫時封閉太平洋公園南濱段南側的出入口，進行燈會展品製作與環境佈置，前往太平洋公園南濱段的民眾以及行經193縣道相關路段的車輛留意封閉入口，小心行車。

觀光處長張志翔表示，花蓮太平洋燈會即將邁入第10年，分別於花蓮市太平洋公園南濱段以及壽豐鄉鯉魚潭風景區展出；位於太平洋公園南濱段的虎年主燈及周邊主題展區將參考花蓮以自然為本的人文靜生活，形塑生生不息的質紋百態，展現花蓮在地文化特色，邀請花蓮在地及全國鄉親，共同體驗前所未有、最具花蓮地方特色的「太平洋燈會」視覺饗宴！

為了使燈會展品呈現最佳展演狀態，縣府從即日起已用鐵欄杆暫時封閉太平洋公園南濱段南側的行車出入口；觀光處特別呼籲，請行經相關路段的車輛多加注意，尤其是從193縣道往北的汽機車經過吉安溪橋後，千萬不要試圖往右轉入太平洋公園南側的行車出入口，以免因鐵欄杆阻擋而造成行車危險。雖然該處行車出入口封閉，但欲進出太平洋公園南濱段的車輛及行人仍可利用面對和平路的太平洋公園大門，以及位於北側的行車出入口進出公園。

觀光處表示，花蓮多元精采的活動陸續登場，包括年底12月26日至12月31日每晚在東大門廣場舉辦6天6夜的「2021-2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」，堅強卡司陣容，將帶給現場觀眾精彩的視聽饗宴。跨年活動後，2022年1月1日緊接著「2022愛戀花蓮-七星潭元旦健走迎曙光」活動，一邊呼吸花蓮新鮮空氣，一邊迎接2022年的第一道曙光！感受完花蓮晨曦的美好。

2022年1月26日至2月24日花蓮在地特色的「2022花蓮太平洋燈會」，以及萬盞燈籠綿延不斷的花蓮街道，豐富春節闔家團圓氣氛。一系列熱鬧活動，歡迎大家帶著家人來到花蓮體驗好山好水好空氣，感受慢･精品･花蓮。

更多活動詳情請見花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw/）或花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour/）。