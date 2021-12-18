江啟臣「神秘時刻」投票還有V指針　籲民眾自己決定對的政策

記者白珈陽／台中報導

「公投綁大選」提案人國民黨立委江啟臣，18日上午前往豐原區豐村國小投票，選在10時10分，錶上時針與分針剛好形成「V」字形，他說，這代表今天會是人民的勝利，能夠為自己作主、是光榮的時刻，呼籲民眾行使公民權，踴躍出門投票，落實直接民主，決定對的政策。

▲江啟臣今到豐村國小投票，比出勝利「V」手勢。（圖／記者白珈陽攝）

江啟臣今上午與妻子前往投票，行程表定10時10分，媒體問數字有無特別意義，他表示，僅僅是剛好前面有一個慈濟的活動，過來剛好10時10分，不過看了手錶後他認為「蠻有意思的」，時針與秒針恰成一個「V」，代表今天是人民的勝利。

媒體問及如何看待這次公投結果，江啟臣認為，還是要看投票率，盼天氣因素不會影響民眾投票的意願，呼籲大家踴躍出來投票，這是人民作主的時刻，也是光榮的時刻，「我們總算可以自己作主、對政策做主，不只是為自己投票，也為下一代投票。」

▲江啟臣今至豐村國小投票。（圖／記者白珈陽攝）

是否擔心政府不會落實公投結果？江啟臣坦言，目前公投法的確有一些模糊地帶，比如政府應做必要的處置，但這個處置是什麼樣的程度，並沒有很具體，而這也是最近有不少專家學者在討論的重點，擔心目前的公投法是不是不夠嚴謹，應該要有更具體的要求。

江啟臣進一步指出，這裡面有創制跟複決的問題。在法律複決的方面，通常是在公投通過以後，法律就要根據公投的結果來修法，這部分沒什麼疑義；但創制空間比較大，就會有一些民眾擔心公投是否有效，以及公投通過後政府會不會依照結果來落實，他呼籲政府，必須依照人民的意志來做政策的調整，才符合這次公投的意義。

至於投票結果是否會影響中二選區立委補選的選情？江啟臣表示，從政黨的角度，公投跟補選有一定的關連性，但是對人民來講，人民很清楚分得出這是兩件事，「一個是對於政策的選擇，一個是補選民意代表的選舉」，而且選民清楚知道政策上怎麼樣對自己有利，人選該如何尋找為人民服務、為地方爭取建設的候選人。

江啟臣說，公投今天結果就會出來，這是人民的選擇，都要尊重，有通過的公投案政府一定要依照人民的意志來執行跟落實。另外，地方的選舉應該要回歸到地方的建設、人民的福祉，最後由選民自己做決定，回到選戰的主軸。