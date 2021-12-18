父中風母車禍　霧峰警長邀企業捐20萬元濟貧

▲▼霧峰警分局長李建興（中）邀集企業捐助20萬元，濟助弱勢家庭。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰警分局長李建興強力掃黑之餘，不忘關懷弱勢，大里區有戶家庭，父親中風，母親車禍開刀，長女辭職在家照顧父母，全家僅靠次女在早餐店工作的收入，不僅要支付房租，更要負擔父母的醫藥費及全家的食衣住行，生活非常困頓，李不但自掏腰包，還號召企業伸出援手募集20萬元，一家四口感謝不已。

台中市近期發生街頭暴力事件，李建興經常帶隊執行「除暴專案」，實施全面性臨檢掃蕩作為，整肅街頭暴力亂源，但是打擊犯罪之餘，對於弱勢關懷不遺餘力，日前獲悉轄區有一戶家庭生活困頓，立即商請地方善心企業家籌募善款並自掏腰包捐贈慰問金，希望能幫助弱勢家庭稍解燃眉之急。

這戶家庭在大里區德芳路一段租屋，64歲張姓父親上月中風住院，61歲陳姓媽媽10月車禍骨折開刀，目前在家休養無法工作，夫妻倆育有兩女，但長女辭職在家中專心照顧父親，全家僅靠次女在早餐店工作的收入，生活非常困頓。

李建興於是邀集西榮里長蔡尚瑜、內新警友站站長林仰秋發動捐款，募集20萬元，日前帶著內新派出所所長張世杰等人前往探視慰問及致贈急難救助金，一家四口一再感謝，讓全家可以暫渡難關。

李建興表示，社會角落仍有許多弱勢民眾、獨居老人或遇有急難需要濟助者，警方除全力維護轄區的治安及交通外，也主動發掘及關懷弱勢族群，希望藉此善行義舉發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一角落、讓社會更加祥和美好。